'Freddie Mercury peruano' le rinde homenaje al cantante por su cumpleaños con un divertido show en Gamarra [VIDEO]

En conmemoración del cumpleaños número 79 del legendario cantante Freddie Mercury, el artista Johnny Milla, conocido como el ‘Freddie Mercury peruano’, realizó un espectáculo gratuito en el emporio comercial de Gamarra.

Milla, caracterizado con el icónico estilo del vocalista de Queen, interactuó con el público y ofreció un entretenido show en el que replicó los movimientos y la energía del artista británico.

"Trato de revivir lo que era Freddie, su energía. Él bailaba donde él quería, se montaba donde él quería. Él hacía en su concierto lo que él quería. Yo trato de replicarlo en mi forma aquí en el Perú y que la gente básicamente se divierta conmigo", declaró Milla a RPP.

Johnny Milla compartió que su admiración por Freddie Mercury nació gracias a su madre, quien también era fanática del rock y solía poner música de Queen en casa desde que él era niño.

"Mi madre siempre por las mañanas ponía esa música [de Queen]. Mi madre me enseñó muchísimo de eso", recordó Milla.

Milla confesó que su canción favorita de la banda es ‘I Want to break free’, en español ‘Quiero ser libre’. En esa línea, señaló que trata de representar en su baile lo que significa para él la libertad.

Emprendimiento caracterizado como Freddie Mercury

Además de sus presentaciones, Milla ha encontrado una manera creativa de combinar su admiración por Freddie Mercury con su espíritu emprendedor. Vende empanadas en la avenida Las Malvinas y en el Centro de Lima, mientras está caracterizado como el famoso cantante.

"Me dicen, 'Freddie, dame una’. Esa es la idea, que recuerden el producto más por la forma en cómo lo vendo", comentó.

Johnny Milla es encontrado en redes sociales bajo el nombre de ‘Freddie Mercury Peruano’ en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube.