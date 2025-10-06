Piura: ¿cuándo se construirá el hospital de Alta Complejidad que beneficiará a pacientes del norte del país

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio de Salud (Minsa) entregará este miércoles 8 de octubre el terreno donde se construirá el hospital de Alta Complejidad de Piura, una obra que demandará una inversión superior a los tres mil millones de soles.

El establecimiento de salud nivel III-1 estará ubicado frente al hospital Santa Rosa, en el distrito de Veintiséis de Octubre, sobre un área de más de 98 mil metros cuadrados, según informó el sector.

El pasado 4 de octubre, el Minsa, a través del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), firmó el contrato para el diseño, construcción e implementación del nosocomio, que beneficiará a más de tres millones de habitantes de las regiones de Piura y Tumbes.

El proyecto se ejecutará bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido y tendrá un plazo de ejecución de 35.5 meses.

representantes del Minsa y Reino Unido firman el contrato para la construcción del hospital de Alta Complejidad de Piura | Fotógrafo: Minsa

¿Faltan médicos?

Deward Gómez, presidente del colectivo por la Salud y la Vida de Piura, destacó en Ampliación de noticias regional que la firma del contrato representa “un avance en un proyecto esperado hace más de una década”. Sin embargo, expresó su preocupación respecto a la preparación del personal médico que operará los equipos especializados del nuevo hospital.

“Tenemos que prepararnos para lo que venga después. ¿Las universidades piuranas están en condiciones de capacitar a los especialistas que se necesitarán? De nada sirve tener modernos equipos si no hay profesionales capacitados para manejarlos”, advirtió.

Especialidades

El hospital de Alta Complejidad de Piura contará con 387 camas hospitalarias distribuidas en servicios especializados de medicina, cirugía, pediatría, gineco-obstetricia, neumología, infectología, oncología, hematología, traumatología y neurocirugía, además de atención para pacientes con tuberculosis.

Tendrá también un helipuerto, un hall central con vegetación natural de cuatro pisos, tecnología antisísmica, sistemas sostenibles de drenaje y eficiencia energética, paisajismo terapéutico y techos verdes.

Asimismo, está diseñado para postular a la certificación internacional LEED, que reconoce edificaciones sostenibles y responsables con el medio ambiente.