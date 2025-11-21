Últimas Noticias
Surco: una mujer perdió la vida luego de ser atacada con un arma blanca en el interior de su vivienda

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

La Policía detuvo a un hombre que estaba dentro de la vivienda de la víctima, luego de que los vecinos alertaran sobre los gritos provenientes de la primera planta del inmueble.

Lima
00:00 · 00:49
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre que se encontraba en el interior de la vivienda de la víctima.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre que se encontraba en el interior de la vivienda de la víctima. | Fuente: RPP / Jacqueline Meza

Una mujer perdió la vida luego de ser atacada con un arma blanca dentro de su vivienda ubicada en el pasaje Antonio Raimondi, en la urbanización Precursores, en el distrito limeño de Santiago de Surco.

Tras el crimen, agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre, que, según indicaron, se encontraba en el interior del inmueble de la víctima.

Asimismo, RPP pudo conocer que las autoridades llegaron a la zona del crimen luego que el hecho fuera reportado por los vecinos tras escuchar gritos en el primer nivel de la vivienda.

Agentes PNP llegaron a la zona del crimen

Hasta el lugar llegaron agentes de la comisaría de Sagitario y del Departamento de Investigación Criminal para llevar a cabo las diligencias correspondientes y esclarecer el móvil del crimen.


