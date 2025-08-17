Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Hijos de Sheylla Gutierrez fueron repatriados y están con su familia materna, señaló la ministra de la Mujer

La ministra se pronunció por el caso de la ciudadana peruana hallada muerta en California, Estados Unidos.
La ministra se pronunció por el caso de la ciudadana peruana hallada muerta en California, Estados Unidos. | Fuente: Andina
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

La ministra Fanny Montellanos indicó también que se está haciendo las coordinaciones para repatriar el cuerpo de la joven madre, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 9 de agosto y fue hallada sin vida el último sábado.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 02:22

La ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, informó este domingo que se ha repatriado a los hijos de la joven Sheylla Lizbeth Gutiérrez Rosillo, ciudadana peruana que fue encontrada muerta en California, Estados Unidos, donde vivía.

En declaraciones a la prensa, la ministra indicó que los menores llegaron al país repatriados de Estados Unidos en un vuelo comercial, previa coordinación con Cancillería y que ya se encuentran con sus abuelos maternos. Añadió que los menores pasarán por diversos exámenes.

“Hemos coordinado para que los niños pasen por los diferentes exámenes que hay, sobre todo el psicológico en nuestra Unidad de Protección Especial. Ahora, los niños ya están con la familia, con los abuelos maternos”, sostuvo.

Montellanos indicó que también se viene gestionando junto a Cancillería para lograr la repatriación del cuerpo de la joven madre, quien había sido reportada como desaparecida el 9 de agosto pasado y sus familiares tuvieron confirmación de su muerte la noche del sábado 16 de agosto.

“Estamos con ellos desde el primer momento, desde que nos enteramos hemos tomado contacto con la familia y en este momento hay una acción articulada con la Cancillería para la repatriación del cuerpo”, indicó.

Sospechoso no habido

Los menores llegaron a Perú con su padre, Jossimar Cabrera Cornejo, a quien la familia de la víctima señala como sospechoso de homicidio.

Él fue intervenido por agentes de la Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; sin embargo, fue liberado poco después debido a que no existe una orden de detención en su contra. El sujeto se encuentra no habido. 

Según indicó la familia de Sheylla, el sujeto la habría agredido física y psicológicamente y que esta situación no habría variado desde que se mudaron a California en 2023.

La madre de Sheylla indicó a Latina que horas antes de desaparecer su hija le aseguró que denunciaría a su Cabrera Cornejo. Al día siguiente, la mujer indicó que intentó comunicarse con su hija, pero esta no le respondió y Cabrera Cornejo le indicó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos la había detenido.

Casos de violencia familiar

Al respecto, la ministra de la Mujer indicó que en lo que va de 2025 se han reportado 86 000 casos de violencia familiar en el país, por lo que exhortó a la ciudadanía a denunciar este tipo de casos.

“Este año, hasta la fecha, tenemos 86 000 casos en promedio de violencia familiar, que puede ser la psicológica, la sexual, la física, incluso la económica, pero fíjense ustedes, el 44 %, ahora de estos casos son denuncias de violencia psicológica, antes esto no se entendía, el control excesivo, las agresiones verbales, pensaban que no era violencia, sí es violencia, es delito y se denuncia”, dijo.

Te recomendamos

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Sheylla Gutierrez Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA