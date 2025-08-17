Últimas Noticias
Aparece el cuerpo de peruana desaparecida en EE.UU.: familia señala a su pareja como sospechoso de homicidio

Helga Rocillo, madre de Sheyla, indicó a un medio local que, antes de su desaparición, su hija le anunció que denunciaría a su pareja por agresión.
Helga Rocillo, madre de Sheyla, indicó a un medio local que, antes de su desaparición, su hija le anunció que denunciaría a su pareja por agresión. | Fuente: Facebook / RPP
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

Los familiares de Sheylla Gutierrez, quien vivía en California y estaba desaparecida desde el pasado 9 de agosto, confirmaron que su cuerpo fue encontrado y señalan que su pareja, Jossimar Cabrera, sería sospechoso de su muerte.

Sheylla Gutiérrez, ciudadana peruana que se encontraba desaparecida en EE.UU. desde el último 9 de agosto, fue encontrada sin vida, según confirmaron sus familiares a RPP. Ellos indicaron que esta información la tuvieron desde la noche de este sábado. 

La joven era madre de tres niños de los que tampoco se tenía noticias, hasta que ayer llegaron al aeropuerto Jorge Chávez por gestión de la Cancillería. Los menores arribaron acompañados de su padre Jossimar Cabrera Cornejo, a quien la familia de la víctima señala como sospechoso de homicidio y lo acusa de haber agredido física y psicológicamente a Sheylla Gutiérrez. 

El sujeto fue intervenido en el terminal aéreo por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y conducido a la comisaría del Callao. No obstante, de acuerdo a la familia de la víctima, luego se dispuso su liberación, por supuestamente no haber una orden de detención en su contra. Actualmente, se encuentra no habido. 

“No puede ser posible que él esté libre. Y él lo negaba. Miren cómo han encontrado el cuerpo de mi sobrina, de mi ahijada”, señaló una tía de la víctima a nuestro medio, al tiempo que exigió la pronta captura del sospechoso. 

Además, indicó que Cancillería ha emitido la orden para que los tres niños se queden con ellos.

"Cancillería nos ha llamado [diciendo que] tenemos que ir para repatriar, para que los traigan aquí y nos ayuden a recogerlos. Por eso es nuestra alegría […] Ahorita se han ido a recogerlos, ya nos dieron la orden”, sostuvo. Personal del Ministerio de la Mujer (MIMP) acompañó al padre de Sheylla Gutiérrez a recoger a los menores. 

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Tags
EE.UU. Sheylla Gutierrez Cancillería MIMP Jossimar Cabrera Cornejo

