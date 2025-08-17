Aparece el cuerpo de peruana desaparecida en EE.UU.: familia señala a su pareja como sospechoso de homicidio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sheylla Gutiérrez, ciudadana peruana que se encontraba desaparecida en EE.UU. desde el último 9 de agosto, fue encontrada sin vida, según confirmaron sus familiares a RPP. Ellos indicaron que esta información la tuvieron desde la noche de este sábado.

La joven era madre de tres niños de los que tampoco se tenía noticias, hasta que ayer llegaron al aeropuerto Jorge Chávez por gestión de la Cancillería. Los menores arribaron acompañados de su padre Jossimar Cabrera Cornejo, a quien la familia de la víctima señala como sospechoso de homicidio y lo acusa de haber agredido física y psicológicamente a Sheylla Gutiérrez.

El sujeto fue intervenido en el terminal aéreo por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y conducido a la comisaría del Callao. No obstante, de acuerdo a la familia de la víctima, luego se dispuso su liberación, por supuestamente no haber una orden de detención en su contra. Actualmente, se encuentra no habido.

“No puede ser posible que él esté libre. Y él lo negaba. Miren cómo han encontrado el cuerpo de mi sobrina, de mi ahijada”, señaló una tía de la víctima a nuestro medio, al tiempo que exigió la pronta captura del sospechoso.

Además, indicó que Cancillería ha emitido la orden para que los tres niños se queden con ellos.

"Cancillería nos ha llamado [diciendo que] tenemos que ir para repatriar, para que los traigan aquí y nos ayuden a recogerlos. Por eso es nuestra alegría […] Ahorita se han ido a recogerlos, ya nos dieron la orden”, sostuvo. Personal del Ministerio de la Mujer (MIMP) acompañó al padre de Sheylla Gutiérrez a recoger a los menores.