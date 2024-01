Extensas filas se registran en el Hospital Cayetano Heredia para obtener una cita en urología

Desde la madrugada, cientos de pacientes forman largas filas para tratar de obtener una cita para el área de urología del Hospital Cayetano Heredia.

Por segundo día consecutivo se registra una extensa fila de pacientes en los exteriores del hospital Cayetano Heredia, en la cuadra 3 de la avenida Honorio Delgado, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Un equipo de RPP llegó hasta el lugar y comprobó que la fila de los pacientes alcanzaba la extensión de dos cuadras. Ellos buscan una cita para la especialidad de urología; cita que, si es obtenida, sería programada recién para febrero. Incluso algunos buscan una cita desde noviembre y diciembre del año pasado.

Una vez al mes se entregan citas para determinada área médica, por tal motivo muchas personas madrugan para alcanzar un cupo. De acuerdo con las personas que hacen fila, las ventanillas del área administrativa recién comienza a atender desde las 7 de la mañana.

Testimonios

"He llegado a las 3 de la mañana. Estoy buscando una cita para que la doctora me de los resultados de la ecografía", dijo un paciente. "He venido acá a la 1 de la mañana para hacer mi cola. Hace un mes vengo buscando una cita. Van a dar cita recién hoy día", señaló otra.

"Haciendo la cola para urología, ojalá encontremos una cita. Es para la próstata", indicó otro paciente. "Yo estoy esperando cita porque es para mi papá. Tiene 87 años y no hay reactivos en los laboratorios. Tengo unos análisis que tengo que hacer a mi padre y no lo puedo hacer. Tampoco hay ecografía. He venido el 10 de este mes y me han dicho que a fin de mes recién me va a programar la ecografía. Me dicen ques espere", relató otra persona.

En la víspera también se produjo una extensa fila con el objetivo de obtener una de las 500 citas para la especialidad de gastroenterología.