PNP aclara que no tiene competencia en ordenanza municipal que prohíbe circulación de moto lineal con dos personas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El distrito de Independencia realizó este viernes un mega operativo con la finalidad de verificar el cumplimiento de la ordenanza municipal que prohíbe el traslado de dos personas en una moto lineal dentro de la jurisdicción. Esto, ante la ola de delincuencia e inseguridad que afronta el país y que llevó al Gobierno a decretar un estado de emergencia en 13 distritos de Lima.

Alfredo Reynaga, alcalde del mencionado distrito, señaló que para cumplir esta ordenanza se coordinó con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el fin de verificar la identidad de las personas intervenidas. No obstante, al no ser una ley, los policías no tendrían la potestad para detener a las personas que infrinjan esta ordenanza.

Esto fue aclarado por el coronel PNP Antonio La Madrid, jefe de la división policial Norte 2, quien explicó a RPP que esta ordenanza es “netamente municipal”. “Nosotros como personal policial no tenemos competencia en el cumplimiento de esa ordenanza municipal. Para ello están los inspectores de la municipalidad, los mismos que actuarán de acuerdo con sus atribuciones y conforme lo establece la ley”, declaró.

En ese sentido, el integrante de la PNP recalcó que serán los inspectores municipales quienes harán cumplir el pago de la multa en caso sea necesario. “Esta es una ordenanza municipal (…) Si es que se constata la infracción a la ordenanza, el personal de Fiscalización y los inspectores procederán de acuerdo con sus atribuciones porque eso es una situación netamente municipal. Según la ordenanza municipal, el infractor sería apacible de una multa netamente a la Municipalidad Distrital de Independencia”, expresó.

Alcalde Alfredo Reynaga precisó que ordenanza viene siendo coordinada con la Policía Nacional. | Fuente: Instagram (alfredo.reynaga23)

Alcalde de Independencia: “Policía verificarán si la moto es robada”

Por otro lado, el alcalde Alfredo Reynaga precisó que sí se hicieron coordinaciones con la Policía para que puedan realizar el mega operativo en conjunto con el personal de serenazgo de la municipalidad de Independencia.

“Cada vez que nosotros (de la municipalidad de Independencia) intervenimos a una moto lineal con dos personas a bordo, quien tendría que solicitar su identificación correspondiente a las personas y chequear si la moto es robada, o no, es la Policía”, acotó.

Asimismo, resaltó que el personal de seguridad de Independencia se encargará de la parte administrativa como las multas interpuestas y llevar las motos, de ser el caso, a algún depósito correspondiente.

Finalmente, reiteró que llevarán esta ordenanza al Congreso para que pueda ser aplicada como ley en toda Lima Metropolitana. “Nosotros al ver que no hay un actuar, hemos creído conveniente contribuir con este elemento legal en la lucha contra la criminalidad”, agregó.

Distrito de Independencia realizó mega operativo para ejecutar ordenanza que prohíbe circulación de dos personas en una moto. | Fuente: Andina

“La norma solo será durante el Estado de emergencia”, señala alcalde

El último jueves, el mismo Alfredo Reynaga mencionó que, si bien esta norma puede “incomodar” a varias personas en Independencia que van en moto lineal con su familia, se capacitó a los fiscalizadores para mantener un criterio.

“Hemos entrenado a nuestros fiscalizadores a los agentes de seguridad para aplicar el criterio. No es aplicar a rajatabla algo que lo tenemos que ver en el momento. Los policías tienen la experiencia y el olfato para saber quiénes pueden ser delincuentes”, declaró en La rotativa del aire, en RPP.

Por último, aclaró que esta ordenanza solo será mientras dure el estado de emergencia en el distrito de Independencia. “Esta ordenanza es temporal, es solo mientras dure el estado de emergencia y las extensiones también. Está previsto dentro del acuerdo”, dijo.

“Lo único que esperamos es que hubiera una mayor cantidad de efectivos policiales en los distritos. Necesitamos que la presencia de las Fuerzas Armadas no solo sea en un solo lugar, sino que patrullen en el distrito y más en las zonas calientes. Esa es la labor de las Fuerzas Armadas”, añadió.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis