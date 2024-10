Carabayllo: choferes de empresa Urano Tours no salieron a trabajar ante riesgo de nuevos ataques de sicarios

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Policiales La empresa de transporte público estaría siendo extorsionado por una banda criminal denominada Los Intocables de Mariátegui.

Los choferes de la empresa de transporte público Urano Tours se encuentran consternados luego de que una de sus unidades fuera atacada a balazos, anoche, por presuntos sicarios, cuando se desplazaba con pasajeros por el distrito limeño de Comas.

Debido a ello, la gran mayoría de trabajadores ha decidido no salir hoy, martes, a realizar sus labores como una forma de prevenir nuevos ataques, pero también como protesta ante la actual ola de sicariato que afecta de diversos gremios de trabajadores del país, como los transportistas.

Por eso, solo 5 de los 70 buses que integran la flota han salido a hacer su recorrido habitual que llega hasta Surco, desde su sede en la zona de Torreblanca, en el distrito de Carabayllo.

Empresa ya había recibido mensajes extorsivos

Según indicó a RPP uno de los choferes, recientemente se enteraron de que la administración de la empresa ya había recibido un mensaje extorsivo firmado por la banda criminal autodenominada ‘Los Intocables de Mariátegui’. Estos exigían llegar a un "acuerdo" para que los trabajadores puedan hacer sus labores con normalidad o, caso contrario, atentarían contra la vida de uno de los choferes, tal como ocurrió anoche.

“Este es el segundo mensaje que están enviando a la empresa. Nosotros hemos percibido que la secretaria o la gerencia, digamos, ya tenían estos volantes, pero por cuestión de no alarmarnos, no nos hizo saber, no nos puso de conocimiento, y justamente el mensaje es puntual que, si ellos no accedían, digamos, a lo que estaban pidiendo íbamos a tener un colega muerto”, refirió.

Debido al temor de ser objeto de atentados, los choferes decidieron guardar sus unidades y expresaron su indignación de que, pese al estado de emergencia decretado en Carabayllo y Comas, los criminales continúen atacando a los trabajadores del transporte público sin temor a la acción de la ley.

¿Quién estaría detrás del atentado contra el bus de Urano Tours?

La banda criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, liderada por Erick Moreno Hernández, conocido en el mundo del hampa como ‘el Monstruo’, estaría detrás del reciente ataque contra un bus de la empresa Urano Tours que transitaba por la altura del paradero Velasco, en Comas, según la información preliminar de la Policía Nacional.

Y es que un criminal atacó anoche al bus y dejó herido de bala al conductor, identificado como Ever Ventura Alcántara (36), quien permanece internado en el Hospital Sergio Bernales de Collique.

Los pasajeros, conmocionados por ser testigos del atentado, tuvieron que brindar rápida atención al chofer para luego llamar a las autoridades, cuya hipótesis es que se trató de un ataque vinculado a un posible caso de extorsión contra la empresa de transportes.

También se atribuye este ataque a ‘Los Injertos del Norte’, banda criminal liderada por ‘El Monstruo’, quien es buscado por la Policía porque estaría detrás de los principales casos de extorsión, así como en casos de secuestro en este punto de Lima, como el de la escolar Valeria en diciembre del año pasado.

Cabe precisar que el ataque contra la compañía Urano Tours se registró a pesar de que Comas se encuentra en la lista de distritos limeños bajo el régimen de estado de emergencia, decretado por el Poder Ejecutivo ante el aumento de casos de extorsión a los transportistas.

A raíz de que aún no cesan las extorsiones, la Alianza Nacional de Transportistas evalúa la fecha en la que convocará un paro a nivel nacional, tras las movilizaciones de la semana pasada.