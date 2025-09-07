Últimas Noticias
El periodista Jaime Chincha falleció a los 48 años

El periodista peruano falleció a los 48 años.
El periodista peruano falleció a los 48 años. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El periodista Jaime Chincha falleció a los 48 años en su vivienda de Miraflores.

Lima
00:00 · 02:29

El periodista Jaime Chincha falleció este domingo a los 48 años en su vivienda de Miraflores.

Fuentes de RPP confirmaron el deceso de Jaime Chincha; sin embargo, de momento se desconocen las causas que generaron su muerte. 

Hasta su vivienda ya llegó personal de la Policía Nacional del Perú para iniciar las diligencias del caso.

Con una destacada trayectoria en televisión, Chincha fue conductor de diversos programas periodísticos y en RPP condujo Nada está dicho y La rotativa del aire.

Desde RPP lamentamos la partida de quien fue nuestro colega y compañero, y le damos las condolencias a su familia y amigos.

En desarrollo

