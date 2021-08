Panorama en el vacunatorio en el Campo de Marte | Fuente: RPP Noticias

Nuevamente se registra muy poca afluencia de gente en los vacunatorios de Lima y Callao. Durante un recorrido que hizo esta mañana un equipo de RPP Noticias se pudo encontrar a solo cinco personas en los exteriores del vacunatorio del Campo de Marte, en Jesús María, poco antes de que abriera sus puertas al público.

Conforme se aceraba la hora de apertura (7 de la mañana) se notó que la cifra de personas que esperaban era de 7. Una de los asistentes indicó que en su mayoría son para recibir su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19.





La situación se repite esta semana luego de que el lunes pasado el vacunatorio ubicado en el Parque de la Exposición luciera prácticamente vacío. En los exteriores de este lugar se pudo apreciar toda la logística para el ingreso de la población, además del personal a cargo en la puerta de ingreso, pero no se observó a ninguna persona.

En este lugar se pudo apreciar que existía una fila para las personas que deben recibir su primera dosis y otra para la segunda, pero ambas estaban vacías. Un personal de seguridad que se encontraba en la entrada detalló que incluso cuando este vacunatorio abrió sus puertas, a las 7 de la mañana, apenas cinco personas hacían cola.

Más temprano, en el polideportivo Villa el Salvador, el panorama era un poco más alentador esta mañana, ya que se encontró a varias personas que hacían una fila en los exteriores de este lugar para ingresar de a pocos a recibir su vacuna. El equipo de RPP Noticias pudo observar al menos a 15 personas que se encontraban a la espera de poder ingresar.

Al respecto, el epidemiólogo y especialista en Salud Pública, Percy Minaya, indicó que la poca afluencia de gente en los vacunatorios responde a dos motivos fundamentales:

“El primero es que la población espera para ver el momento en que pueden ser atendidos y no invertir mucho tiempo en el proceso de espera. Un consejo para los ciudadanos: no importa tener que esperar un poquito. Lo segundo es que hay un nivel de desinfomación con respecto a las vacunas, la vacuna de Sinopharm en particular. Hay que señalar que esta vacuna es efectiva, al igual que todas las vacunas", explicó.

"Estos aspectos son los que han motivado que las personas vayan rezagando un momento que también”, añadió.

Finalmente, el especialista indicó que la tercera ola puede estar por empezar, puesto que se ha visto que las tazas de posibilidad de las pruebas moleculares han incrementado, así como la afluencia a los servicios de emergencias en los distintos hospitales.

Vacunación para mayores de 36 años iniciará este jueves

El Ministerio de Salud anunció que este jueves 26 de agosto se comenzará a vacunar a mayores de 36 años contra la COVID-19 en Lima y Callao. El aviso se realizó a través de las redes sociales de la cartera.

En el anuncio, se solicita a las personas acudir con doble mascarilla y su Documento Nacional de Identidad (DNI) para poder ser inmunizados.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, confirmó el último domingo que este fin de semana se realizará una nueva jornada de la ‘Vacunatón’ en la que se reducirá el rango de edad para inmunizar a personas desde los 36 años.

Según explicó, esta nueva jornada de la ‘Vacunatón’ se realizará el sábado 28 y domingo 29 de agosto y se priorizará a las regiones en donde no se ha aplicado esta estrategia de inoculación.

Sin embargo, señaló que las personas mayores de 36 años podrán empezar a vacunarse desde el miércoles 25 de agosto, pero esta fecha ha sido cambiada.

