Tres heridos, entre ellos dos ancianos, tras incendio de gran magnitud en una quinta de Jesús María

La emergencia movilizó a cerca de 10 unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios | Fuente: RPP / Alex Juárez

Tres personas resultaron heridas tras un incendio de gran magnitud ocurrido en la cuadra 10 de la avenida General Garzón, en el distrito limeño de Jesús María.

El siniestro destruyó dos viviendas ubicadas en una quinta, luego de que el fuego se propagara con rapidez, debido a que las estructuras eran de material inflamable.

Entre los heridos, se encuentran dos adultos mayores, que sufrieron quemaduras de primer y segundo grado, luego de quedar atrapados durante varios minutos en los inmuebles afectados, informó el comandante José Montesinos, de la Compañía de Bomberos Internacional 14 de Breña.

"Encontramos la casa totalmente prendida, dos casas totalmente prendidas. En el momento de la llegada nos informaron que habían tres personas atrapadas. Empezamos con la búsqueda de rescate, rescatamos a las tres personas y procedimos a apagar el incendio. Hay tres personas con quemaduras de primer y segundo grado. Eran dos adultos mayores y una persona aproximadamente de 40 años", manifestó.

Heridos fueron trasladados al Hospital Rebagliati

Las tres personas heridas fueron conducidas de inmediato al Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, donde actualmente se encuentran recibiendo atención médica.

Esta emergencia movilizó a cerca de diez unidades del Cuerpo de Bomberos, cuyos integrantes trabajaron arduamente para controlar el fuego.

Por lo pronto, se conoce que ya se han iniciado las investigaciones a fin de determinar cuáles fueron las causas que provocaron el siniestro.