Delincuentes armados asaltaron violentamente a pareja de novios en la puerta de su edificio en Jesús María [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Las víctimas estaban por entrar a su hogar, cuando fueron interceptado por los bandidos, que las encañonaron y les arrancharon sus pertenencias.

Lima
Jesús María
El violento asalto fue grabado por las cámaras de seguridad. | Fuente: RPP

En pleno estado de emergencia, una pareja de novios fue asaltada violentamente por dos delincuentes armados, justo cuando se disponían a ingresar a su edificio, ubicado en la primera cuadra del jirón Hermilio Valdizán, en el distrito de Jesús María.

Las cámaras de seguridad del edificio multifamiliar captaron el brutal atraco, registrado el pasado martes, 11 de noviembre, a las 10:20 p.m.: en las imágenes, a las que RPP tuvo acceso, se observa a las víctimas caminar hacia la puerta, cuando de pronto aparecen dos asaltantes con el rostro cubierto.

Los bandidos, arma en mano, encañonan a los novios y los obligan a entregar sus pertenencias. Uno de ellos, incluso, bloquea el paso a la mujer, quien cae al suelo presa del pánico.

Consumado el robo, los malvivientes abordan un automóvil, para escapar con dirección a la avenida Brasil.

Vecinos indignados

La violencia de este asalto ha causado gran indignación entre los vecinos de Jesús María, quienes aseguran sentirse desprotegidos, pese al estado de emergencia decretado por el Gobierno.

“Nosotros habíamos tomado medidas, hemos puesto una sirena de pánico, habíamos reforzado un poco las luces exteriores, pero aún así fue insuficiente”, declaró a RPP César Terrazas, presidente de la Junta de Propietarios del edificio multifamiliar donde ocurrió el asalto.

“Entonces sí, todos se han sentido sumamente inseguros, vulnerables. Creo que nosotros consideramos que estamos en un distrito bastante seguro. (...) El atraco de último que fue con pistolas y demás fue bastante fuerte”, añadió.

Los vecinos del jirón Hermilio Valdizán han tenido esta mañana una reunión con representantes de la Municipalidad de Jesús María, así como con agentes de la comisaría del sector, a quienes han exigido el compromiso de brindar mayor seguridad en la zona.

Jesús María Policía Nacional Inseguridad ciudadana

