Jorge Muñoz: “Hemos tenido una gestión silente y de espaldas a la ciudadanía, yo soy todo lo contrario”

El electo alcalde de Lima dijo además que la transferencia municipal "no se está haciendo con todas las de la ley". | Fuente: Andina

El electo alcalde de Lima, Jorge Muñoz, comentó que la transferencia para la gestión edil "no se está haciendo con todas las de la ley", pues hay documentos que faltan presentar por parte de la administración de Luis Castañeda Lossio.

"Eso está corriendo por cuerda separada de un equipo que se encarga de la transferencia, que se está haciendo en estos momentos. Lamentablemente no ha sido con todas las de la ley, hay cosas que faltan entregar, pero yo no me quiero detender en eso y estoy mirando a futuro"

Además, Muñoz Wells se refirió sobre la gestión de Castañeda, la cual culmina con un 77% de desaprobación. "Hemos tenido una gestión silente, de espaldas a la ciudadanía y yo soy todo lo contrario. Me gusta dialogor, me gusta buscar soluciones y compromisos reales", precisó.

También indicó que lo más importante es trabajar por los ciudadanos "quienes tienen que recuperar su dignidad". "El ciudadano tiene que ser el centro de nuestra misión. Que no sean los egos personales ni el cemento", comentó.

Enfrentamientos

El saliente alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, ha tenido roces con el recientemente elegido, Jorge Muñoz. Una de las recientes disputas fue sobre la presencia del ex candidato al sillón municipal, Alfredo Barnechea, quien visitó unas obras con el líder de Solidaridad Nacional.

"A mí me daría vergüenza estar visitando obras inconclusas, como me daría vergüenza estar hablando de puentes que todavía no han sido terminados y que fueron ofrecidos para agosto de este año, como es el puente Junín, que está en Miraflores", cuestionó.