Un joven peruano que radica en el extranjero grabó a la mujer en una conocida cafetería. La mujer también indicó que el joven la denigró. | Fuente: Twitter

El jueves 28 de febrero, Víctor Lluncor, un joven peruano residente en el extranjero de paso por Lima, denunció en su cuenta de Twitter que fue víctima de un acto discriminatorio en una cafeteria del centro comercial Plaza San Miguel, en un incidente con la exparticipante del programa de televisión 'Yo Soy', Noelia Calle.



En el video que acompaña su denuncia se ve a la cantante sentada a una mesa y luego de voltear el rostro hacia la cámara del célular que la graba dice: "Hola soy conocida, deseas dinero, quieres propina, quieres dinero, te regalo si quieres, por que la cara de necesidad la tienes".

El comentario de Lluncor en el tuit fue el siguiente: "Osea porque tengo cara de indio, necesito propina. Esta señora, llamada Noelia Calle, así me trató después que me sacó de una silla desocupada, en sturbucks".



Hasta este sábado el video tiene más de 52 mil reproducciones y casi mil retuits con comentarios críticos contra Noellia Calle.

En comunicación con RPP Noticias Víctor Lluncor, relató que el día del incidente ingreso al local con un amigo de nacionalidad rusa para cargar su celular. "Yo estaba en sandalias, con jean y polo, nada mas. Y me pedí un chocolate y él (su amigo) un té. Estaba todo ocupado y no había donde sentarse", contó.

Detalló que luego se acomodaron en unos asientos ubicados junto a una mujer y una niña, y del otro extremo había un joven con una laptop (que aperece en el video). Unos 20 minutos después apareció Noelia Calle, quien le pide que se pare indicando que ella "estuvo sentada ahí antes". Indicó que la actitud de la mujer lo sorprendió y tras una primera resistencia se retiró porque las otras personas de la mesa confirmaron lo dicho por la cantante.

"Me sacaron de la silla y me pongo hablar en ruso, con mi amigo. Explicándole lo que pasó y ahí es donde el chico empieza a grabarnos. Ellos han grabado y amenazaron que iban a llamar al administrador para sacarme por malcriado", dijo.

"Si ellos traían al administrador, yo también iba a grabar para que vea que nosotros estábamos consumiendo y ellos no. Osea ¿Por qué me botan si yo estoy consumiendo?", agregó.



Lloncur afirma que no se imaginó la repercusión que iba a generar su video, pues asegura que desconocía que la mujer era una cantante reconocida por su participación en 'Yo Soy'

Según Víctor Lloncur, esa misma noche, Noelia Calle realizó una transmisión en vivo por redes sociales en respuesta a su video. "Pero esa no es la actitud que tenía en el Starbucks, ahora se hace la victima luego que me choleó", dijo. Agregó que debido a los críticas de los internautas, Calle borró el video de sus disculpas de sus redes.

Osea porque tengo cara de indio, necesito propina.

Noelia Calle responde con denuncia

RPP Noticias también se comunicó con Noelia Calle, quien dijo que su caso seguirá una vía legal y que su abogado será el encargado de pronunciarse. Raúl Calle Peña, defensa de la cantante, dio otra versión de lo ocurrido en la cafetería de Plaza San Miguel.

"Estaban sentados en una de las mesas libres [...] minutos después Noelia se retiró a uno de los cajeros y cuando regresó encontró al señor Víctor Lluncor sentado junto con un ciudadano extranjero ocupando las sillas, permaneciendo aún el señor Tasayco (acompañante de la cantante), quien pensó que se iban a retirar cuando regresara Noelia", dijo el abogado a RPP.

Según este relato, la cantante "le pide amablemente que le regrese los asientos", pero Lluncor se negó alegando que si Calle no está consumiento alguna bebida o producto "no debería reservársele ningún asiento".

"Cuando una de las comensales le increpó a Lluncor, comentándole que efectivamente Noelia había estado sentada en ese asiento, el presunto agraviado se sentó en otro lugar pero empezó a lanzar comentarios ofensivos permanentemente", afirmó el abogado.



Según la versión de su patrocinada, Víctor Lluncor comenzó a ofenderla "con frases como 'qué conchuda que es la gente', 'deberían ponerse wifi en sus casas', 'si no se compra nada a qué vienen entonces', y cuando le da a entender con indirectas de que 'se nota que hay gente con necesidad, pobrecitos', 'como ya eres conocida te voy a hacer más conocida', Noelia no soportó seguir en silencio y le preguntó si lo que quería era dinero, ya que no dejaba de acosarla con sus reclamos y ofensas de connotación socioeconómica".

Calle Peña dijo que luego de saber por su patrocinada que Lluncor subió su video a las redes, "inmediatamente procedieron a presentar la denuncia por coacción" e ingresarán el lunes la de difamación agravada, por la difusión "pública y masiva" de una versión sesgada de los hechos".



Además, manifestó que no han tenido contacto con Víctor Lluncor, pero expresó su deseo que esto se realice con su asesor legal, "ya que se ha realizado una injuria recíproca, que según el artículo 197 del código penal, exonera a ambas partes de sanción alguna.

"Racismo y pedantería"

Consultado sobre la denuncia que se presentará en su contra, Lluncor dijo que no cometió ninguna falta contra la mujer. "Si ella me denuncia haré mis descargos [...] porque tengo todas las de ganar, lo que han visto en el video es clarísimo. Puede decir lo que sea, pero nada justifica a la discriminación".

"Mi respuesta de grabarla es una reacción a lo que ella me grabó. Lo que me indigna, es que esto sale a diario, esto del racismo y pedantería de las personas, lo único que quiero es poner en evidencia este tipo de cosas que no debería pasar entre peruanos. Es lo único" señaló.