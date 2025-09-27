Asesinan a balazos a cantante urbano en una barbería del Callao: en el ataque, resultaron heridas dos personas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las calles del Callao, nuevamente escenario de hechos de violencia. Esta vez, un cantante urbano fue asesinado a balazos dentro de una barbería, ubicada cerca del cruce de las avenidas Dos de Mayo y Sáenz Peña, en la provincia constitucional.

Se trata de Franco Danós (20), conocido cantante urbano chalaco, con miles de seguidores en redes sociales como Instagram y TikTok.

Según testigos consultados por RPP, el músico estaba haciéndose un cambio de look, cuando de pronto sujetos encapuchados irrumpieron en el local y abrieron fuego indiscriminadamente. El cantante murió en el acto.

En el ataque, resultaron heridas dos personas, entre ellas un amigo y la pequeña hermana del cantante, de apenas nueve años. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanecen con pronóstico reservado.



Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley.

Según testigos, minutos antes del crimen, Franco Danós tuvo una fuerte discusión con sujetos desconocidos. Estas personas habrían sido las que, luego, atentarían contra el artista.



Cantantes urbanos asesinados

El homicidio de Franco Danós no es un caso aislado. En los últimos meses, otros cantantes urbanos y de trap han sido víctimas de la inseguridad ciudadana tanto en Lima como en el Callao.

En noviembre de 2024, el joven cantante de género urbano y trap Roberto Farge Isuiza (20), conocido en el mundo artístico como ‘Yerzi’, fue asesinado a balazos en el asentamiento humano José Boterín, en el Callao.

Luego, en abril pasado, los cantantes urbanos ‘26is’ y ‘Louis Producer’ fueron asesinados a balazos a su salida de una discoteca de Villa María del Triunfo, al sur de Lima.

Finalmente, en julio, Víctor Vela Matos, conocido en el ambiente musical como ‘Baby Flow’, fue asesinado a balazos dentro de una cebichería del jirón Villar, en la provincia constitucional del Callao. La víctima estaba junto con su suegra, que resultó herida en el atentado.

