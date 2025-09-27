Crimen en Santa Rosa: hombre fue asesinado a balazos dentro de su auto y cerca a la Municipalidad del distrito

La víctima, aún no identificada, recibió disparos cuando manejaba una camioneta sin placas en una zona reportada por los vecinos como insegura, pese a ubicarse a pocos metros del municipio.

Desconocidos asesinaron a balazos a un hombre que conducía un vehículo gris en la avenida 6 de febrero, en el asentamiento Las Brisas, en el distrito limeño de Santa Rosa.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, la unidad presenta dos impactos de bala en la ventana del conductor. Los disparos provocaron la muerte del hombre, quien aún no ha sido identificado.

Asimismo, los residentes de la zona y las autoridades notaron que el vehículo en el que se movilizaba la víctima no tenía placa en la parte delantera y tampoco en la trasera, pese a ser una camioneta aparentemente nueva.

Tras el brutal ataque, al lugar llegaron los peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Posteriormente, las autoridades ordenaron el levantamiento del cadáver y el traslado a la Morgue Central de Lima.

Las investigaciones se encuentran a cargo de la Policía Nacional. Los efectivos realizaron las consultas respectivas a los vecinos, a fin de esclarecer lo sucedido.

Sede de la Municipalidad está cerca a la zona del crimen

Otro detalle que ha llamado la atención es que el crimen se produjo a unos 350 metros de la Municipalidad de Santa Rosa.

Los residentes han manifestado que, pese a vivir cerca al municipio, el sector es bastante inseguro, hay poco patrullaje y escasa presencia del personal de Serenazgo del distrito.