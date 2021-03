Comerciantes cuentan que se han visto afectados por la cuarentena. | Fuente: RPP Noticias

Este lunes 1 de marzo, las tiendas y centros comerciales reabrieron sus puertas al público. Desde muy temprano, el emporio comercial de Gamarra en La Victoria inició sus funciones para vender sus productor y reactivar negocios.

Desde las 6 de la mañana, varios compradores ingresaron al centro, por la avenida Luna Pizarro, usando mascarillas y desinfectándose las manos. RPP Noticias llegó hasta el lugar en donde dio cuenta de la aún poca afluencia de personas.

Durante el mes de febrero, el Gobierno dictó cuarentena ante el impacto de la segunda ola por el nuevo coronavirus. Muchos negocios se vieron afectados por ello puesto que no lograron tener ingresos por este tiempo.

"Nosotros queremos trabajar, no es justo que los ambulantes sí lo hagan y nosotros formales no. No ha sido cuarentena, eso fue una burla. Estamos afectados como formales", cuenta una comerciante.

Otro vendedor, quien es dueño de una tienda de ropa de invierno, precisó que todos están cumpliendo con los protocolos necesarios de atención y espera que pronto esta pandemia desaparezca "lo más pronto posible".

RESTRICCIONES

En las zonas que se encuentran en alerta extrema por la COVID-19 ya no hay cuarentena. Sin embargo, sí hay restricciones, tal es el caso de los centro comerciales, galerías y tiendas por departamento.

Estas podrán abrir solo con el 20% de aforo. Además, tendrán que cerrar a las 6 de la tarde, debido a que el Gobierno dispuso que estos establecimientos deben dejar de operar tres horas antes del toque de queda implementado hasta el 14 de marzo para frenar la segunda ola de la pandemia.