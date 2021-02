Empresarios de Gamarra realizan marcha. | Fuente: RPP Noticias

Más de 200 empresarios, trabajadores, estibadores y miembros de cinco gremios del emporio comercial de Gamarra realizaron una manifestación en rechazo al aforo máximo del 20% que se aplicará desde el 1 de marzo, en contra de la importación de productos chinos y para solicitar, además, la reactivación económica ante las millonarias pérdidas.

"20% solo lo cubrimos nosotros y nuestros trabajadores, eso no es real. Le pedimos al Ejecutivo que reacciones, que piense, que escuche al pueblo. Esto es el comienzo, si el Gobierno no nos da medidas de reactivación económica vamos a ir a una marcha nacional porque no vamos a permitir que nuestra industria desaparezca", señaló Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra-Perú.

Como se recuerda, recientemente el Gobierno estableció cambios en los aforos de las actividades comerciales que aplicarán desde el 1 al 14 de marzo. La presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Violeta Bermúdez, mencionó que se están estableciendo aforos mínimos para las actividades por niveles de alerta en las diferentes provincias y ciudades.

Estas son las actividades permitidas en Lima:

- Los centros comerciales, galerías, tiendas y conglomerados pueden operar a un 20%.

- La tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad como supermercados, mercados, mercados itinerantes, bodegas y farmacias están permitidas a funcionar con un 40% de aforo. De igual manera, las farmacias y boticas pueden hacer delivery las 24 horas del día.

- Los restaurantes en espacios cerrados con ventilación pueden funcionar al 30% de aforo. Además, se les permite atender en delivery desde las 4:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. todos los días.

- Los bancos y otras entidades financieras tiene permiso de operar a un 40% de aforo.

- Las bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales y galerías, y zoológicos también pueden operar en un 30%.

- Las peluquerías, spa y barberías pueden funcionar en un 40% con previa cita.

- Además, la enseñanza cultural en espacios abiertos puede tener un aforo de hasta 20%



Gremio de restaurantes también cuestiona aforo establecido por el Gobierno



Esta semana el Gobierno anunció la flexibilización de restricciones para diversas actividades en las zonas de alerta extrema, estableciendo un aforo del 30% para los restaurantes.

De acuerdo con el representante de la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes, José Luis Silva Martinot, esta medida solo ayudaría a estos negocios a obtener un 10% de sus facturación normal.

"El planteamiento es no puedes trabajar durante las noches, solo puedes atender la mitad del día y de esa mitad el 30% (de aforo). Pero, están diciendo que los domingos no atiendas, eso es menos del 10% ¿Qué negocio puede vivir con menos del 10% de su facturación?", explicó el representante del sector.

Para la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes, esto podría ayudar a que unos pocos restaurantes no caigan en quiebra, pero "promoverá la de muchos otros".

Esto debido a que los establecimientos de comida deben recontratar mozos, cocineros, barman, alquiler, entre otros gastos.

Cabe indicar que los gremios de restaurantes solicitaban que se les permitieron un aforo del 60% para atención en los salones y terrazas y con horario hasta las 11 p.m.

Pero, el Ejecutivo ha dispuesto un aforo del 30% con horario en función al toque de queda que hasta el 14 de marzo iniciará a las 09:00 p.m.

"En los restaurantes el almuerzo y la cena representan el 50% de la facturación. Pero, al ser el toque de queda a las 9 de la noche, nuestros trabajadores tienen que salir máximo a las 7 de la noche, por lo tanto ya no vamos a atender la cena", señaló.

Por el momento se ha indicado que los restaurantes sí podrán atender desde las 4:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. a través de delivery de lunes a domingo.

NUESTROS PODCAST

"Espacio vital": Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?