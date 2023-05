La Victoria: comerciantes denuncian que les piden 5 000 soles como "derecho de piso" para trabajar en pasadizo de galería

Lima La Victoria: comerciantes denuncian que les piden 5000 soles como "derecho de piso" para trabajar en pasadizo de galería

Denuncian cobros indebidos. Comerciantes ambulantes del triángulo conocido como Grau, en el distrito de La Victoria, denunciaron que las galerías de la zona les están cobrando montos excesivos para vender sus productos.

En conversación con la Rotativa del aire de RPP Noticias, una vendedora indicó que han intentado formalizarse, pero los centros comerciales les están exigiendo 1 120 soles mensual y el pago de derecho de piso de 5 000 soles para vender en el pasadizo del local.

"Fui ayer a consultar. Por 80 centímetros cuadrados me dijeron 1 120 soles mensuales. Y ni siquiera es un local. Es el pasadizo de las galerías. El derecho de piso para querer trabajar en esa galería, como garantía, es de más de 5 000 soles. No podemos costear el dinero que solicitan los dueños de las galerías", indicó una comerciante.

Según aseguraron otros vendedores, hace un mes que no trabajan y nadie les da solución. En tanto, afirmaron que seguirán protestando de manera pacífica, entre los jirones Ayacucho y Montevideo, hasta que los alcaldes puedan reunirse con ellos.

Fuente: RPP

Alcalde de La Victoria se pronuncia sobre situación de reubicación de comerciantes

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, indicó que la Municipalidad no tiene relación con el pago que se le está pidiendo a los comerciantes. El burgomaestre aseguró que, por el contrario, busca formalizar a los comerciantes y reubicarlos en diversas galerías del distrito.

"No, eso no es cierto. Nosotros no cobramos nada como Municipalidad. La obligación de la Municipalidad es ordenar y controlar el comercio ambulatorio. Lo que hemos hecho es reubicarlos", afirmó en un primer momento.

"El dinero se les paga a los propietarios de las propias galerías. La Municipalidad no cobra ni un sol. Es más, próximamente le daremos licencia de manera gratuita", complementó.

Al ser consultado sobre quién o quiénes estarían detrás del cupo, dijo que -posiblemente- las mafias estarían detrás. "Mi compromiso al entrar ha sido poner orden. No se puede permitir que se estén lotizando los espacios públicos", finalizó.