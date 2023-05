Lima Comercio ambulatorio en inmediaciones del Mercado Central se reduce tras ordenanza municipal

La cuadra 5 del jirón Andahuaylas, en el Centro de Lima, luce casi vacía luego que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de un decreto de alcaldía, declarara zona rígida para "el comercio informal y el estacionamiento de vehículos todo el perímetro de entorno y las vías internas del cuadrante" de dichos emporios comerciales.

Un equipo de Economía para todos de RPP Noticias, recorrió las calles aledañas al Mercado Central y pudo comprobar la poca cantidad de ambulantes que laboran en la zona. De acuerdo con personal de la Municipalidad de Lima, los que quedan trabajando pertenecen a asociaciones de personas con discapacidad y que -de manera momentánea- se les permite laboral.

Comercio ambulatorio en inmediaciones del Mercado Central se reduce tras ordenanza municipal | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP

Problemas con algunos empadronamientos

Una comerciante del lugar indicó que ha sido empadronada, pero aún no obtiene respuesta de la Municipalidad de Lima.

"He sido empadronada, pero todavía los dirigentes de la asociación están viendo el tema. Yo he ido a hacer el trámite de manera personal, pero todavía no hay respuesta de la municipalidad. Hace dos años que trabajo aquí. Empecé por la pandemia. No había solvencia económica y teníamos que salir por ley a trabajar", indicó Karina, la vendedora

Por otro lado, indicó que no les están prohibiendo trabajar. Aseguró que solo les han indicado que se ordenen para que realicen sus actividades.

"Nos han pedido que nos ordenemos, nada más. No nos han pedido que nos retiremos, solo ordenarnos. Nosotros queremos trabajar, pero ordenadamente, no así, como estamos ahorita. Si nos dicen que nos ordenemos, nos ordenamos tranquilos para poder trabajar, sin molestar a nadie", finalizó.