La Victoria: serenos frustran robo de cinco fardos de ropa en el emporio comercial de Gamarra

Las cámaras de seguridad del distrito limeño de La Victoria registraron que un grupo de delincuentes pretendía robar mercadería textil, dentro de bolsas, que fueron intervenidos por la personal policial y de serenazgo.

El robo ocurrió en la cuadra 8 de la avenida Aviación en dicha jurisdicción, según informó a RPP el coronel PNP en situación de retiro, Luis Guillen Polo, gerente de seguridad ciudadana, quien informó sobre la recuperación de cinco fardos de ropa, sustraídos de una tienda.

El operativo contó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú miembros de Serenazgo del distrito La Victoria.

"Personal de serenazgo de la gerencia de seguridad ciudadana logró detectar el traslado de cino bultos, que contenían mercadería de la zona de Gamarra, a la altura de la cuadra 8, en la avenida Aviación, aproximadamente en el cruce Sebastián Barranca, en el distrito de La Victoria", informó a RPP.

"Los sujetos, entre 4 a 6 aproximadamente, al percatarse de la presencia personal de Serenazgo, se dieron a la fuga y el personal, en coordinación con la policía nacional, logró realizar la intervención", añadió.

Según pudo conocer RPP, en este caso se aplicaría el presunto delito de hurto agravado a los autores del hecho, que se dieron a la fuga.

Asimismo, el coronel Guillen exhortó a la ciudadanía a tomar sus precauciones al asistir al Emporio Comercial de Gamarra, zona altamente concurrida por fiestas de Navidad y fin de año.