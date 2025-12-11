Noches frías continuarán en Lima y en gran parte de la costa en los próximos días, según el Senamhi

Pese a que estamos cerca del inicio del verano (el próximo 21 de diciembre), Lima y gran parte de la costa está registrando noche frías, situación que seguirá presentándose por varios días más.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), entre el 11 y el 16 de diciembre, se registrará “un descenso de las temperaturas durante las noches en la costa del país, desde Piura hasta Ica”.

En un comunicado, el organismo detalló que las madrugadas “serán más frías y la sensación térmica disminuirá, especialmente en los distritos ubicados cerca del mar”.

No obstante, estas condiciones cambiarán durante el día; ya que, hacia el mediodía y en la tarde, “se espera la presencia de brillo solar”, refirió el ente estatal.

Según los pronósticos, se prevén temperaturas nocturnas entre 13 °C y 17 °C en Piura, entre 14 °C y 16 °C para Lambayeque, entre 16 °C y 13 °C en La Libertad, entre 14 °C y 17 °C para Áncash, entre 14 °C y 17 °C en Lima, y entre 12 °C y 15 ° C para Ica.

Para Lima Metropolitana, se esperan temperaturas mínimas entre los 15 °C y 18 °C.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿A qué se debe este clima a pocos días del verano?

El Senamhi explicó que estas condiciones climatológicas se deben “a la temperatura fría del mar frente a nuestras costas y a vientos del sur”.

Estos factores -detalló el organismo- “incrementarán la nubosidad en las primeras horas de la mañana y generarán condiciones más frías durante la madrugada”.

Cabe mencionar que el pasado martes, 9 de diciembre, varios distritos de Lima fueron afectados por lluvias ligeras, fenómeno que podría repetirse en los próximos días, de acuerdo con el meteorólogo Erick Rojas López, del Senamhi.

“Episodios similares [precipitaciones ligeras] se pueden registrar en los próximos días, principalmente en los distritos de Lima Este y Lima Norte”, indicó el especialista a la agencia Andina.

Según el meteorólogo, estas lluvias ligeras “provienen de la sierra limeña y la nubosidad ha seguido hacia la costa peruana; por eso, tenemos esta lluvia de ligera intensidad”.



#AtentoAlAviso Lima espera lluvias ligeras en la noche y cielo nublado por la mañana para luego pasar a brillo solar hacia el mediodía.



Además, se prevé que las temperaturas máximas estén próximas a los 26 grados para Lima este y Lima norte



¿De qué distrito eres? Comenta pic.twitter.com/FzUwByDnuE — Senamhi (@Senamhiperu) December 10, 2025