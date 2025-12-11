Noches frías continuarán en Lima y en gran parte de la costa en los próximos días, según el Senamhi

Pese a que estamos cerca del inicio del verano (el próximo 21 de diciembre), Lima y gran parte de la costa está registrando noche frías, situación que seguirá presentándose por varios días más.
Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), entre el 11 y el 16 de diciembre, se registrará “un descenso de las temperaturas durante las noches en la costa del país, desde Piura hasta Ica”.
En un comunicado, el organismo detalló que las madrugadas “serán más frías y la sensación térmica disminuirá, especialmente en los distritos ubicados cerca del mar”.
No obstante, estas condiciones cambiarán durante el día; ya que, hacia el mediodía y en la tarde, “se espera la presencia de brillo solar”, refirió el ente estatal.
Según los pronósticos, se prevén temperaturas nocturnas entre 13 °C y 17 °C en Piura, entre 14 °C y 16 °C para Lambayeque, entre 16 °C y 13 °C en La Libertad, entre 14 °C y 17 °C para Áncash, entre 14 °C y 17 °C en Lima, y entre 12 °C y 15 ° C para Ica.
Para Lima Metropolitana, se esperan temperaturas mínimas entre los 15 °C y 18 °C.
¿A qué se debe este clima a pocos días del verano?
El Senamhi explicó que estas condiciones climatológicas se deben “a la temperatura fría del mar frente a nuestras costas y a vientos del sur”.
Estos factores -detalló el organismo- “incrementarán la nubosidad en las primeras horas de la mañana y generarán condiciones más frías durante la madrugada”.
Cabe mencionar que el pasado martes, 9 de diciembre, varios distritos de Lima fueron afectados por lluvias ligeras, fenómeno que podría repetirse en los próximos días, de acuerdo con el meteorólogo Erick Rojas López, del Senamhi.
“Episodios similares [precipitaciones ligeras] se pueden registrar en los próximos días, principalmente en los distritos de Lima Este y Lima Norte”, indicó el especialista a la agencia Andina.
Según el meteorólogo, estas lluvias ligeras “provienen de la sierra limeña y la nubosidad ha seguido hacia la costa peruana; por eso, tenemos esta lluvia de ligera intensidad”.