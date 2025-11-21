Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Lima amaneció con llovizna y sensación de frío por segundo día consecutivo: ¿a qué se debe este clima en plena primavera?

Los ciudadanos salieron a las calles portando ropa abrigadora.
Los ciudadanos salieron a las calles portando ropa abrigadora. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Las calles de la ciudad volvieron a amanecer mojadas, por lo que se exhorta a los conductores, ciclistas y peatones desplazarse con cuidado, a fin de evitar accidentes.

La ciudad de Lima amaneció este viernes, por segundo día consecutivo, con una intensa llovizna, alta humedad y sensación de frío; condiciones ajenas a la estación de primavera en la que nos encontramos.

Periodistas de RPP recorrieron esta mañana diversos distritos de la capital, constatando que las calles están mojadas debido a la copiosa garúa que ha caído durante la madrugada.

Ante esta situación, se exhorta a los conductores, ciclistas y peatones a desplazarse con cuidado, a fin de evitar accidentes.

Este es el segundo día consecutivo que Lima registra estas condiciones meteorológicas en plena primavera.

Las calles amanecieron mojadas en Lima.
Las calles amanecieron mojadas en Lima. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

¿Por qué Lima amaneció con una intensa llovizna y sensación de frío en plena primavera?

A través de su cuenta en X, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) se pronunció sobre el inusual clima registrado en Lima.

Según el organismo, la llovizna, sensación de frío y humedad “fueron favorecidas por las condiciones frías del mar y el ingreso de vientos del sur, afectando principalmente a los distritos de Lima Metropolitana”.

El Senamhi estimó que estas condiciones persistirán “hasta primeras horas de la mañana para luego pasar hacia el mediodía a cielo nublado parcial en distritos cercanos al mar, y mayor probabilidad de brillo solar en distritos alejados del mar”.

Las lloviznas fueron reportadas a lo largo de la ciudad capital, y las estaciones meteorológicas que reportaron hasta el momento los mayores acumulados fueron las estaciones Jesús María (0.4 mm); asimismo, el aeropuerto reportó acumulados de 0.1 mm”, apuntó el ente estatal.

Te recomendamos

Informes RPP

El derecho al asilo: mecanismo de protección ahora en debate

El derecho de asilo ha sido concebido como un mecanismo de protección frente a la persecución política. Su evolución ha estado marcada por momentos de tensión diplomática, debates jurídicos y casos emblemáticos que han puesto a prueba la soberanía nacional y el respeto por los derechos humanos.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Lima Primavera Senamhi

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA