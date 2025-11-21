Lima amaneció con llovizna y sensación de frío por segundo día consecutivo: ¿a qué se debe este clima en plena primavera?

La ciudad de Lima amaneció este viernes, por segundo día consecutivo, con una intensa llovizna, alta humedad y sensación de frío; condiciones ajenas a la estación de primavera en la que nos encontramos.

Periodistas de RPP recorrieron esta mañana diversos distritos de la capital, constatando que las calles están mojadas debido a la copiosa garúa que ha caído durante la madrugada.

Ante esta situación, se exhorta a los conductores, ciclistas y peatones a desplazarse con cuidado, a fin de evitar accidentes.

Este es el segundo día consecutivo que Lima registra estas condiciones meteorológicas en plena primavera.

