Vecinos de Lima Norte protestan por construcción de un patio taller de la Línea 3 y 4 del Metro de Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Vecinos de Lima Norte protestan contra construcción de Patio Taller de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao

Decenas de vecinos de los distritos de Lima Norte se concentraron este jueves 9 de enero en los exteriores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en el Cercado de Lima. Esto, con el fin de protestar contra la construcción del Patio Taller de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao.

RPP estuvo en el lugar de la protesta y conversó con Miguel Gutiérrez, representante de los vecinos de Lima Norte, quien aseguró que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) construirá el patio taller como un almacén y depósitos de mantenimiento para los trenes.

En ese sentido, recalcó que la construcción del Patio Taller se hará en la urbanización El Pinar, en Comas, donde hay hospitales de maternidad y colegios emblemáticos. Además, mencionó que dicha construcción afectaría a más de 50 mil familias en los distritos de: Santa Rosa, Mi Perú, Ventanilla, Puente Piedra, Ancón, Carabayllo y Comas.

“Son 50 mil familias que serían afectadas. Primero, por la contaminación sonora. Segundo, los movimientos sísmicos de los trenes. Tercero, la radiación que va a tener y un alto voltaje que genera la sobrecarga de energía. También habrá los movimientos sísmicos de los trenes y van a resquebrajar nuestras casas y viviendas. Además, se trata de una urbanización”, declaró.

Patio Taller de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao tendría su construcción en Comas. | Fuente: Andina

MTC estaría coordinando reunión con vecinos para el 17 de enero

Del mismo modo, Miguel Gutiérrez resaltó que no están en contra del patio taller, pero que consideran que debe hacerse en Ancón, alejado de los distritos más poblados. Por otro lado, contó que los llamaron del MTC para coordinar una reunión el viernes 17 de enero.

“No sabemos que quieren coordinar con nosotros, pero nosotros ya tenemos una posición: no a la expropiación de los terrenos, no al taller del tren eléctrico. Nosotros si queremos desarrollo, pero queremos que se vaya a Ancón”, agregó.

De igual manera, otro representante señaló que la construcción de este patio taller perjudica a más de 4 millones de ciudadanos por lo que enviaron una carta al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes. “Hemos dejado un documento al ministro Raúl Pérez-Reyes para que tome decisión de inmediato”, sostuvo.

El ministro Raúl Pérez-Reyes aún no se pronuncia sobre el Patio Taller en Lima Norte. | Fuente: El Peruano

Vecinos advierten próxima marcha en la Panamericana Norte

Ambos representantes exhortaron al titular del MTC y al Gobierno de Dina Boluarte que puedan atender, cuando antes, la problemática que generaría en los vecinos la construcción del patio taller.

“Nosotros no podemos ser excluidos, somos parte de la capital. Si algo se va a hacer, que se haga bien, no a medias. Eso está vulnerando el derecho de los vecinos. Como pueden generar un patio taller en medio de zonas urbanas consolidadas”, manifestó un representante.

Es así como comunicó que los vecinos tienen dos exigencias directas: la reivindicación de patio taller y que el trazado se extienda hasta Ancón.

“Nosotros venimos de Ancón. Salimos 6 y 30 para llegar 9 y 30. Queremos que el ministro Raúl Pérez-Reyes nos dé la cara y tome decisiones y que no lo lance a la ATU. Ya no toleramos más. De no ser atendidos, la próxima medida será tomar la avenida universitaria con la Panamericana Norte”, expresó.

Vecinos reclaman que Patio Taller del Metro de Lima y Callao se haga en Ancón. | Fuente: RPP

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis