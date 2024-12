Ministro de Transportes afirma que Dina Boluarte acudirá a la Fiscalía el 2 de enero para responder por caso 'Cofre'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Ministro Raúl Pérez Reyes confirma que Dina Boluarte acudirá a la Fiscalía el 2 de enero para responder por caso 'Cofre'

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, afirmó que la presidenta Dina Boluarte acudirá a la Fiscalía tras la citación realizada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para el 2 de enero de 2025.

En diálogo con la prensa, tras asistir a la llegada de la tuneladora Delia a la estación Parque Murillo de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, el titular del MTC dijo que la mandataria brindará sus descargos respecto al caso 'Cofre', como lo anunció en su mensaje a la Nación.

"Tal cual la presidenta indicó en su mensaje, ella va a asistir, de hecho ella ha pedido que se le invite, así que ella va a asistir a la Fiscalía, tal cual lo mencioné", apuntó Pérez-Reyes.

La jefa de Estado, presente en la misma ceremonia, evitó responder sobre este asunto y dirigió unas palabras a sus detractores, a quienes sindicó de "estar dolidos, porque no son parte de este Gobierno y no lo serán".

Fiscal anunció citación a Boluarte

El último domingo, la fiscal Delia Espinoza dio a conocer que ha citado a la presidenta para que dé su declaración por el caso 'Cofre'.

"El jueves temprano, firmé la resolución fijando las fechas para los próximos días para que la señora presidenta sea convocada. Para el 2 de enero será convocada precisamente por el tema de las agendas, los tres días de notificación previos y los feriados. Somos cuidadosos de los plazos", expresó Espinoza en Punto Final.

Dicha declaración se dio tras lo expresado por Boluarte en su mensaje a la Nación el último viernes. En su discurso, aseguró que la Fiscalía no la había llamado a declarar por el caso, exigiendo a su titular que la cite para ofrecer su versión.

"Se han creado escenarios hipotéticos y leyendas mediáticas sobre el caso el ‘Cofre’ y la Fiscalía de la Nación ha sido el instrumento de ello; sin embargo, hasta el momento no me han llamado a declarar. Desde el inicio de esta investigación, el 24 de setiembre de este caso a hoy han transcurrido 79 días y no les interesa mi versión", refirió.