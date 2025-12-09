¡Cerca de 40 grados! Senamhi activó alerta roja por altas temperaturas en 19 regiones del país

A pocos días del inicio del verano -este 21 de diciembre-, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha activado una alerta roja por altas temperaturas en 19 regiones del país, que en algunas zonas se aproximarán los 40 grados centígrados.

A través de su página oficial, el organismo advirtió que entre el 10 y 12 de diciembre, se registrará un incremento de la temperatura diurna, “de moderada a extrema intensidad”, en estas jurisdicciones de la sierra peruana.

“Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante la tarde”, se lee en el aviso del Senamhi.

La alerta roja -que estará activa hasta el viernes, 12 de diciembre, a las 23:59 horas- contempla las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna.



Pronósticos en el marco de la alerta roja del Senamhi

Según el Senamhi, el miércoles, 10 de diciembre, se prevén temperaturas máximas entre 20 °C y 38 °C en la sierra norte, entre 14 °C y 33 °C en la sierra centro, y valores entre 21 °C y 32 °C en la sierra sur.

Para el jueves, 11 de diciembre, se esperan temperaturas máximas entre 20 °C y 34 °C en la sierra norte, entre 14 °C y 33 °C en la sierra centro, y valores entre 21 °C y 32 °C en la sierra sur.

Finalmente, para el viernes, 12 de diciembre, el Senamhi pronostica temperaturas máximas entre 20 °C y 38 °C en la sierra norte, entre 14 °C y 34 °C en la sierra centro, y valores entre 21 °C y 33 °C en la sierra sur.

