A días del verano, Lima registra cielo cubierto, lloviznas y sensación de frío: ¿a qué se debe y hasta cuándo tendremos este clima?

Los limeños soportan condiciones climáticas ajenas a la primavera en la que nos encontramos. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

A pocos días del verano, Lima Metropolitana registra jornadas de cielo cubierto, lloviznas ligeras y sensación de frío, condiciones meteorológicas ajenas a la temporada. ¿A qué se debe y hasta cuándo tendremos este clima?

En diálogo con RPP, José Mesía, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), señaló que, de acuerdo con los pronósticos del organismo, estas condiciones se presentarán en la capital hasta el próximo martes, 9 de diciembre. Además, explicó a qué se debe este inusual clima en plena primavera.

“En toda la línea costera, tenemos incremento de vientos, desde la parte sur hacia la parte norte. Hace que en general en toda la costa se formen nubes bajas, nubes estratos, hacia la parte de la costa”, refirió el especialista.

“Por lo tanto, las temperaturas hacia la parte de la costa no van a estar muy altas: vamos a amanecer, hacia Lima Metropolitana especialmente, con probabilidad alta de tener cielos cubiertos, nublados y con lloviznas, especialmente el día lunes y martes”, agregó.

El meteorólogo aclaró que hacia las tardes hay probabilidad de que se registre brillo solar, “pero para las localidades que están más alejadas del litoral costero”.



📣#NotaDePrensa | #Senamhi #Minam Lima Metropolitana presentaría lloviznas y cielo cubierto durante este fin de semana largo, que se extiende desde el 6 hasta el 9 de diciembre.

📲https://t.co/hqQjI60yUh pic.twitter.com/ThRsEsWiHG — Senamhi (@Senamhiperu) December 5, 2025

Pronósticos para el feriado largo

En un comunicado, el Senamhi detalló que, en Lima Oeste, durante el sábado 6 y domingo 7 de diciembre, se espera cielo cubierto durante las mañanas, con posibilidad de lloviznas el domingo 7 y ráfagas de viento por la tarde.

En tanto, para el lunes 8 y martes 9, continuarán las mañanas grises, con lloviznas dispersas y ligeros periodos de brillo solar por las tardes, además de ráfagas de viento. Las temperaturas variarán entre 16 °C y 18 °C en las mínimas, y entre 20 °C y 22 °C en las máximas.

Finalmente, para Lima Este, las primeras horas de la mañana estarán marcadas por cielo cubierto, con lloviznas el lunes 8 y martes 9, variando a nubes dispersas en la tarde y presencia de ráfagas de viento. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 15 °C, mientras que las máximas alcanzarán valores entre 24 °C y 26 °C.

