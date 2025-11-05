Los Olivos: delincuente encapuchado asalta a madre e hija a plena luz del día [VIDEO]

El asalto duró menos de dos minutos, por lo que el desconocido no alcanzó a llevarse todas las bolsas de sus víctimas. | Fuente: RPP

La inseguridad en las calles de Lima continúa pese al estado de emergencia. Un nuevo hecho delictivo fue reportado en la capital, esta vez en el distrito de Los Olivos, donde una madre de familia y su hija sufrieron un asalto con arma blanca a manos de un delincuente.

El hecho delictivo fue captado por las cámaras de seguridad de una vivienda de la urbanización Covida. En las imágenes se ve a ambas mujeres caminando con sus carteras y bolsas en las manos. Posteriormente, el delincuente encapuchado se acera a las mujeres, agarra del cuello a la madre de familia y la amenaza con un cuchillo.

Al ver la escena, la mujer más joven optó por entregarle todas sus pertenencias y pedirle al delincuente que suelte a su progenitora.

El asalto duró menos de dos minutos, por lo que el desconocido no alcanzó a llevarse todas las bolsas de sus víctimas. Sin embargo, sí despojó a la señora de su cartera y huyó con dirección a la avenida Santiago Antúnez de Mayolo.

En los videos de las cámaras de seguridad se escucha a la mujer pedir ayuda, mientras que su hija intenta calmarla ante el miedo de que el delincuente regrese. “Auxilio, auxilio”, fueron los gritos de la mamá.

Constantes robos en la zona

Los vecinos de este sector de Los Olivos indican que este no es el primer robo que se registra por la zona. Debido a ello han instalado rejas en los accesos de las calles para dificultar el ingreso de autos y motos.

Sin embargo, pese a sus esfuerzos, los residentes señalan que los delincuentes optan por entrar caminando y portando armas blancas para asustar a sus víctimas y llevarse sus pertenencias. Ante esto, los vecinos han exigido mayor resguardo policial en la zona.