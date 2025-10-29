Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Preocupación en Los Olivos: desconocidos arrojaron tubos con muestras de sangre en plena vía pública

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los tubos con sangre se reventaron al paso de los vehículos, derramando su contenido en plena vía pública. Los vecinos pidieron que se investigue el caso.

Lima
00:00 · 01:19
Los Olivos
Según los vecinos, no es la primera vez que ocurre un hecho similar. | Fuente: RPP

Vecinos de la avenida Alfredo Mendiola, en el distrito de Los Olivos, denunciaron que sujetos desconocidos arrojaron en plena vía pública tubos con muestras de sangre.

Lo más preocupante es que estos tubos con sangre se reventaron al paso de los vehículos, derramando su contenido en la pista.

A través del Rotafono de RPP, los vecinos se mostraron consternados por lo ocurrido, ya que las muestras de sangre podrían estar contaminadas, lo que generaría un foco infeccioso en la zona.

Además, advirtieron que no es la primera vez que ocurre algo similar. Según contaron, días atrás aparecieron en plena calle jeringas usadas, que tuvieron que incinerar por temor a que estén infectadas.

“La vez pasada eran muestras con inyectadoras (sic), jeringas. Y, entonces, nosotros los incineramos por el peligro; pero, en este caso, no fuimos a incinerarlo, porque estaba todo esparcido en la pista”, comentó un residente.

“Al parecer, habrá sido en la noche, en la madrugada, que lo lanzaron, y los carros hicieron de lo suyo: regaron todo y eso efectivamente es superpeligroso para nosotros”, añadió.


¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Vecinos exigen investigación

Los residentes y comerciantes de la avenida Alfredo Mendiola hicieron un llamado a la Policía Nacional y al municipio de Los Olivos, para que investiguen el caso y se identifique a los responsables de estos hechos, que ponen en riesgo la salud de la comunidad.

Al cierre de este informe, personal del Serenazgo del distrito llegó al punto y levantó un reporte sobre lo ocurrido. 

Te recomendamos

Informes RPP

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Los Olivos Policía Nacional Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA