Preocupación en Los Olivos: desconocidos arrojaron tubos con muestras de sangre en plena vía pública

Vecinos de la avenida Alfredo Mendiola, en el distrito de Los Olivos, denunciaron que sujetos desconocidos arrojaron en plena vía pública tubos con muestras de sangre.

Lo más preocupante es que estos tubos con sangre se reventaron al paso de los vehículos, derramando su contenido en la pista.

A través del Rotafono de RPP, los vecinos se mostraron consternados por lo ocurrido, ya que las muestras de sangre podrían estar contaminadas, lo que generaría un foco infeccioso en la zona.

Además, advirtieron que no es la primera vez que ocurre algo similar. Según contaron, días atrás aparecieron en plena calle jeringas usadas, que tuvieron que incinerar por temor a que estén infectadas.

“La vez pasada eran muestras con inyectadoras (sic), jeringas. Y, entonces, nosotros los incineramos por el peligro; pero, en este caso, no fuimos a incinerarlo, porque estaba todo esparcido en la pista”, comentó un residente.

“Al parecer, habrá sido en la noche, en la madrugada, que lo lanzaron, y los carros hicieron de lo suyo: regaron todo y eso efectivamente es superpeligroso para nosotros”, añadió.



Vecinos exigen investigación

Los residentes y comerciantes de la avenida Alfredo Mendiola hicieron un llamado a la Policía Nacional y al municipio de Los Olivos, para que investiguen el caso y se identifique a los responsables de estos hechos, que ponen en riesgo la salud de la comunidad.

Al cierre de este informe, personal del Serenazgo del distrito llegó al punto y levantó un reporte sobre lo ocurrido.

