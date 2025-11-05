¡Indignante! Delincuentes asaltaron la Catedral de Huacho: se llevaron platería y hasta el dinero de las limosnas

Los delincuentes violentaron las alcancías, para llevarse el dinero. | Fuente: RPP

Las bandas criminales no respetan nada. Esta vez, delincuentes irrumpieron en la Catedral de Huacho, en la provincia limeña de Huaura, y se llevaron platería de los santos y hasta el dinero de las limosnas.

El corresponsal de RPP informó que los malvivientes violentaron dos alcancías del templo, de donde sustrajeron hasta cuatro mil soles en efectivo.

El robo sacrílego fue advertido por uno de los vigilantes de la iglesia, quien inmediatamente denunció lo ocurrido a la Policía Nacional.

Según las pesquisas preliminares, los delincuentes habrían escapado por una de las puertas laterales del templo, que da a la calle Sáenz Peña.

Además, entre las bancas de la iglesia, los efectivos policiales encontraron una gorra, un objeto de fierro y un martillo, que pertenecerían a los ladrones.

Al cierre de este informe, continúan las investigaciones a cargo de los peritos de criminalística. Se espera que las cámaras de seguridad hayan captado el rostro de los bandidos, a fin de que sean identificados y capturados.

