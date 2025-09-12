Últimas Noticias
Ica: Policía detiene a sospechosos del ataque con explosivo a vehículo en Parcona

El atentado ocurrió el jueves, cuando una persona vestida de negro lanzó un maletín con un explosivo contra una camioneta estacionada.
| Fuente: PNP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La Policía Nacional indicó que los detenidos Víctor Manuel Donayre Gómez, Michelle Jiménez Alvarado y Jesús Muñoz Salcedo son investigados por los presuntos delitos de extorsión agravada, microcomercialización de drogas y tenencia ilegal de explosivos.

Policiales
00:00 · 01:32

Tres personas fueron detenidas por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser identificadas como presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Buitres del Centro’, quienes estarían implicados en un atentado con explosivos contra la camioneta de un empresario en el distrito de Parcona, en la provincia y región Ica.

La intervención se realizó en un hotel ubicado en el cercado de la ciudad de Ica, donde fueron capturados Víctor Manuel Donayre Gómez y Michelle Jiménez Alvarado, este último de nacionalidad venezolana.

Mientras que en otro punto de la provincia fue detenido Jesús Muñoz Salcedo, también venezolano, quien, según imágenes de cámaras de seguridad, sería quien arrojó el explosivo al vehículo.

Durante el operativo, la Policía incautó un artefacto explosivo artesanal, restos de dinamita y sustancias ilícitas.

Los intervenidos son investigados por los presuntos delitos de extorsión agravada, microcomercialización de drogas y tenencia ilegal de explosivos.

El hecho

Cabe recordar que el atentado ocurrió el jueves, cuando una persona vestida de negro lanzó un maletín con un explosivo contra una camioneta estacionada.

La detonación causó daños considerables al vehículo y afectó las viviendas cercanas.


La detonación causó daños considerables al vehículo y afectó las viviendas cercanas. | Fuente: PNP

