Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Terror en las pistas: transportistas de la empresa Sol de Oro no salen a laborar por amenazas de extorsionadores

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

A través de RPP, denunciaron que vienen siendo extorsionados desde hace cinco días.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 02:02
Sol de Oro
Los buses de la empresa Sol de Oro cubren la ruta Ate-Los Olivos. | Fuente: RPP

Los transportistas siguen en la mira de la delincuencia. Más de cien trabajadores de la empresa Sol de Oro, entre conductores y cobradores, no salen a laborar con normalidad desde hace varios días, debido a las amenazas que reciben por parte de una banda de extorsionadores.

A través de RPP, denunciaron los pedidos de cupos extorsivos iniciaron hace cinco días, luego de que los malvivientes accedieran a los grupos internos de WhatsApp de la empresa, conocida coloquialmente como ‘La 47’.

Según contaron, uno de los transportistas sufrió el robo de su celular. Los bandidos habrían vulnerado el dispositivo y así lograron entrar a los chats de la compañía.

La mayoría de buses de la flota está estacionada en su paradero inicial.
La mayoría de buses de la flota está estacionada en su paradero inicial. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Transportistas arriesgan su vida

Un equipo de RPP llegó hasta el paradero inicial de la empresa y constató que la mayoría de sus unidades está aparcada. No obstante, algunos transportistas han decidido salir a laborar, pese al peligro que esto revierte.

“Nosotros trabajamos al día a día, no tenemos sueldo fijo. Si tú no trabajas, no comes, no hay cómo subsanar más gastos. Eso es, señorita. (...) No podemos hacer nada con la situación que estamos”, comentó uno de los transportistas.

Nuestra reportera informó que ayer, jueves, solo salieron a laborar diez buses de la flota, lo que evidencia el temor que tienen los transportistas.

Cabe mencionar que la empresa Sol de Oro no es ajena a casos de extorsión. De hecho, en noviembre pasado, uno de sus buses fue baleado en plena ruta, en Los Olivos. En el ataque, el chofer de la unidad resultó herido en el brazo.

Te recomendamos

Informes RPP

Perú y Colombia se reúnen en Lima por la COMPERIF

Delegaciones de Perú y Colombia se reúnen en Lima, para participar en la Décimocuarta Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano–Colombiana (COMPERIF), en un contexto afectado por las expresiones sin sustento del presidente del vecino país, Gustavo Petro, quien pretende desconocer la soberanía peruana de la Isla Chinería. Conozcamos más de qué trata el mecanismo bilateral de la COMPERIF.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Sol de Oro Los Olivos Inseguridad ciudadana Policía Nacional

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA