Terror en las pistas: transportistas de la empresa Sol de Oro no salen a laborar por amenazas de extorsionadores

Los buses de la empresa Sol de Oro cubren la ruta Ate-Los Olivos. | Fuente: RPP

Los transportistas siguen en la mira de la delincuencia. Más de cien trabajadores de la empresa Sol de Oro, entre conductores y cobradores, no salen a laborar con normalidad desde hace varios días, debido a las amenazas que reciben por parte de una banda de extorsionadores.

A través de RPP, denunciaron los pedidos de cupos extorsivos iniciaron hace cinco días, luego de que los malvivientes accedieran a los grupos internos de WhatsApp de la empresa, conocida coloquialmente como ‘La 47’.

Según contaron, uno de los transportistas sufrió el robo de su celular. Los bandidos habrían vulnerado el dispositivo y así lograron entrar a los chats de la compañía.



La mayoría de buses de la flota está estacionada en su paradero inicial. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Transportistas arriesgan su vida

Un equipo de RPP llegó hasta el paradero inicial de la empresa y constató que la mayoría de sus unidades está aparcada. No obstante, algunos transportistas han decidido salir a laborar, pese al peligro que esto revierte.

“Nosotros trabajamos al día a día, no tenemos sueldo fijo. Si tú no trabajas, no comes, no hay cómo subsanar más gastos. Eso es, señorita. (...) No podemos hacer nada con la situación que estamos”, comentó uno de los transportistas.

Nuestra reportera informó que ayer, jueves, solo salieron a laborar diez buses de la flota, lo que evidencia el temor que tienen los transportistas.

Cabe mencionar que la empresa Sol de Oro no es ajena a casos de extorsión. De hecho, en noviembre pasado, uno de sus buses fue baleado en plena ruta, en Los Olivos. En el ataque, el chofer de la unidad resultó herido en el brazo.

