Malestar por suspensión del servicio de los buses alimentadores del Metropolitano

Este era el panorama en la Estación Naranjal esta mañana. | Fuente: RPP / Andrea Amésquita

Los usuarios de los buses alimentadores del Metropolitano han expresado su malestar por la suspensión del servicio, que inició este sábado, tal como anunciaron los concesionarios.

Pese a que se anunció que la suspensión iniciaría desde este sábado entre las 9 a.m. y las 4 p.m., varios pasajeros señalaron que los buses alimentadores no han salido a circular en la madrugada.

“No hay nada. He estado esperando como veinte minutos, pero no hay nada. He tenido que tomar una combi hasta acá”, dijo a RPP Noticias Daniel Ávalos, habitual usuario del Metropolitano.

La misma versión dio don Donato Córdova, quien vende protectores faciales en las inmediaciones de la Estación Naranjal.

“Yo vengo desde Payet y no hay alimentadores. Yo preferí venir caminando para ganar algo”, comentó el hombre.

Un equipo de RPP Noticias llegó esta mañana a la Estación Naranjal e informó que solo vio circular un bus alimentador, situación que contrastaba con días anteriores en los que estas unidades pasaban regularmente.



Suspensión progresiva

Las empresas concesionarias del Metropolitano anunciaron esta semana la suspensión de los servicios de sus flotas alimentadoras y troncales, debido al "incumplimiento de desembolsos" comprometidos por el Estado como compensaciones ante las restricciones operativas por la pandemia de la COVID-19.

A través de un comunicado difundido por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), los concesionarios señalan que el Metropolitano "viene sufriendo un serio problema de financiamiento" por la falta de pago según lo estipulado en contratos con el Estado desde el mes de abril.

Ante esta situación, informaron que realizarán la suspensión del servicio en tres etapas:

El sábado 03 de julio, el de la flota de alimentadores entre 9 a.m. y 4 p.m.

entre 9 a.m. y 4 p.m. El miércoles 7 de julio, la ruta troncal en el mismo horario.

en el mismo horario. El jueves 15 de julio se suspenderá totalmente el servicio, si continúa el incumplimiento de pago.

