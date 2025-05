Director de centros juveniles dice que hubo “complicidad” de funcionarios de 'Maranguita' en fuga de seis internos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Francisco Naquira, director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), se pronunció en torno a la fuga de seis internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’, que ocurrió esta madrugada.

Al respecto, el funcionario precisó que los fugados son una persona de 19 años, dos de 18, y tres de 17; estos últimos, menores de edad. Todos de nacionalidad venezolana. Ellos estaban internados con sanciones que van entre los 4 y 5 años, aunque dijo que, por norma, no podía dar mayor detalle de los ilícitos penales que habría cometido.

"Las sanciones están entre, he revisado, cuatro y cinco años, me parece […] Sobre los ciudadanos que están acá en los centros juveniles estamos, por mandato legal, impedidos de pronunciarnos sobre nombre, identidad y por qué circunstancia [están acá]. Lo que sí puedo indicar es que uno tiene 19, dos tienen 18 y tres tienen 17 años, pero todos, toda la población, es considerada adolescente, porque así lo establece la norma penal especial", sostuvo.

Asimismo, Naquira Cornejo indicó que, conforme a las primeras indagaciones sobre lo ocurrido, habría existido "complicidad" con los funcionarios de 'Maranguita' para concretizar la fuga.

"Hemos visibilizado y hemos hecho un pequeño recorrido al interior [del centro] y es más de un control de seguridad que se habría vulnerado. Es por ello que no hay coincidencias. Creemos que ha habido más que una inacción, ha habido una complicidad, porque no es usual que seis ciudadanos, de manera concertada, a la misma hora, se junten [y] se provean para llevar a cabo su fuga", resaltó.

"Nos parece bastante raro y, en estos casos, no hay coincidencias. Es por ello que la Policía Nacional tiene todas las facilidades para llevar a cabo su trabajo. Estamos presentes acá desde muy temprano y desde el Pronacej también hemos dispuesto la investigación administrativa que corresponda. Por ello, se ha apersonado personal de Secretaría Técnica del Programa Nacional de Centros Juveniles", agregó.

El director del Pronacej adelantó que, de comprobarse estas responsabilidades, no solo correspondería una sanción administrativa sino penal.

"Hemos hecho algunas apreciaciones iniciales que nos permiten suponer ello y las apreciaciones, que me permito decir ahora, también ha participado la Policía Nacional. Entonces, yo no podría precisar respecto a ello, pero sí creemos, por la experiencia que tenemos, de que, por lo menos, ha debido tenerse mayor cuidado en el trabajo que se realiza en el interior, y ello implica una responsabilidad no solo administrativa, sino una responsabilidad penal", apuntó.

"Todo el personal de servicio saliente se encuentra actualmente en el centro juvenil y todo está siendo sujeto de diligencias por parte de la Policía. Yo no quisiera adelantar cuántos de ellos estarían involucrados, lo que sí puedo decir es que, con suma indignación, con plena incomodidad, debo decir que esto no puede permitirse. Nos hemos encargado los dos últimos años que no pase esto. No hay ninguna fuga reportada desde el año 2021 acá y 2022 a nivel nacional y no puede ser posible que, tras las medidas que se anuncian por parte del gobierno sobre la reestructuración, sobre las mejoras al sistema penitenciario, esto viene a ocurrir. Creemos que no es coincidencia", añadió.

Director de Pronacej dice que podría poner su cargo a disposición y no descartó reorganización del programa

Asimismo, Naquira Cornejo indicó que podría poner su cargo a disposición tras lo ocurrido y no descartó la reorganización del Programa Nacional de Centros Juveniles.

"Estamos preocupados, estamos indignados y, de confirmarse [la complicidad], creemos que el Programa Nacional de Centros Juveniles podría devenir en una reorganización interna, porque se requiere optimizar, mejorar los procedimientos", sostuvo.

"En mi caso, [tengo] un cargo de confianza y no tendría ningún problema, pero sí debo decir también que se ha bregado, se ha trabajado para mejorar las condiciones de los centros juveniles, se ha trabajado para que el sistema penitenciario también mejore y, reitero, no quiero decir que es un complot, pero que la investigación policial determine lo conveniente. Es por ello que se ha dado todas las facilidades. Hay personal policial al interior, personal de pesquisas de la Depincri, hay personal de la comisaría, hay personal de peritos de la Policía para que recoja las evidencias que corresponda y también está presente la Fiscalía", explicó.

El funcionario lamentó que estos hechos ocurran luego de que el ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunciara cambios en el sistema nacional penitenciario, como la privatización del control de ingreso a los penales.

"Tenemos la indicación precisa del ministro de Justicia, tolerancia cero ante cualquier conducta disfuncional que pueda lastimar este proceso, justo en el momento en que se viene anunciando medidas que van a optimizar el sistema penitenciario y van a mejorar las condiciones de los centros juveniles a nivel nacional", apuntó.