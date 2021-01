“Me destruyeron la vida”: Víctima de deflagración en Villa El Salvador pide justicia a un año de la tragedia

La deflagración ocurrió la mañana del 23 de enero de 2020, cuando un camión de la empresa Transgas sufrió la rotura de una de sus tuberías. | Fuente: Andina

Jackeline Rojas, una de las sobrevivientes de la deflagración de gas en Villa El Salvador, pidió justicia y que haya responsables a un año de la tragedia que dejó 34 muertos y decenas de heridos.

En declaraciones a Así somos de RPP Noticias, Rojas contó que ella perdió a 4 personas de su familia, incluido su hijo de 3 años, por la deflagración y que terminó con el 65% de su cuerpo quemado. Sin embargo, hasta el momento no se ha determinado ninguna responsabilidad por este caso.

“Yo trabajaba a mí me desgraciaron la vida, me quitaron a mi hijo, destruyeron un hogar. En mi casa fallecieron cuatro, falleció mi hijo de tres años, falleció mi sobrino de 6 años. Mi cuñada, la mamá de mi sobrino, una inquilina que vivía, Selene Muñoz, embarazada de 6 meses y no hay justicia hasta ahora no hay culpables”, manifestó.

Pide que autoridades no los olviden

La damnificada sostuvo que tras ser dada de alta en mayo pasado ninguna autoridad le ofreció su ayuda, pese a los ofrecimientos realizados tras la tragedia. Agregó que han podido pasar los meses con la ayuda de una asociación y la parroquia local.

Dijo también que el municipio se acercó en dos oportunidades a pedirles las recetas para otorgarles los medicamentos que necesitaban y les dieron víveres en Navidad, pero nada más. En esa línea, solicitó apoyo psicológico para poder afrontar esta situación y que las autoridades no los abandonen.

“Hasta cuándo vamos a esperar, mañana se cumple un año y de acá a dos, tres días se olvidaron de nosotros. No hay culpables y eso me indigna porque no puedo descansar, tomo pastillas porque no nos dan terapia psicológica”, indicó.

El 23 de enero de 2020, un camión cisterna de la empresa Transgas sufrió la rotura en una de sus tuberías y produjo una fuga de gas, que generó una deflagración en la avenida Pastor Sevilla, Villa El Salvador. Al menos 50 personas, entre heridos y fallecidos, fueron víctimas de la tragedia que afectó a varias viviendas.