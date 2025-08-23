Este domingo se corre la Media Maratón de Lima: conoce la ruta de la carrera, las calles cerradas y el plan de desvío vehicular

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este domingo, 24 de agosto, se realizará la Media Maratón de Lima, por lo que varias avenidas de la capital estarán cerradas. Ante ello, los recorridos de los buses de transporte público, entre ellos los corredores Azul y Morado y el AeroDirecto, sufrirán cambios.

Debido a la carrera, las avenidas Camaná, Jirón de la Unión, Paseo de la República y Arequipa -hasta el óvalo de Miraflores- permanecerán cerradas. Los participantes se reunirán desde las 5:00 a.m. en la Plaza de Armas y recorrerán estas importantes vías de la capital.

Debido a ello, los servicios de transporte público se desviarán. Se prevé que el evento dure hasta la 1:00 p.m. Conoce sus recorridos a continuación:

Corredor Azul

A través de un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que las líneas 301 y 305 del Corredor Azul cambiarán su ruta este domingo. Los buses irán con dirección al Rímac por las avenidas Petit Thouars, Alejandro Tirado, Paseo de la República, la calle José Díaz y el jr. Manuel Corpancho para retomar su ruta hacia el distrito de Lima centro.

Corredor Morado

El Corredor Morado también sufrirá cambios. La ruta 404 se dirigirá por las avenidas Miguel Grau, Iquitos, 28 de Julio y continuará su recorrido hacia Magdalena del Mar por la av. Brasil.

La ruta 406 recortará su recorrido y llegará solo hasta el cruce de las avenidas Miguel Grau e Iquitos.

Con dirección a San Juan de Lurigancho, iniciará su recorrido en la av. Iquitos (altura de Miguel Grau) e irá por los jirones Carlos Zavala y Montevideo para retomar su ruta por la av. Abancay.

Finalmente, la ruta 405 se trasladará por la avenida Paseo de la República y las calles Dean Valdivia, Las Begonias, Amador Merino Reyna para luego retornar su recorrido hacia San Juan de Lurigancho por la av. Petit Thouars.

AeroDirecto Centro

El AeroDirecto Centro, que parte de la Plaza San Martín hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, también sufrirá cambios. Su paradero inicial y final estará ubicado en la avenida Tacna con Nicolás de Piérola.

Asimismo, durante las horas que dure la maratón, los paraderos Tacna y Plaza San Martín no atenderán.

Transporte convencional

Los servicios de transporte público convencional también se desviarán. Todas las unidades deberán trasladarse por avenidas alternas, como Alfonso Ugarte, Salaverry, Aramburú, Paseo de la República, 28 de Julio, entre otras.

Metropolitano y el Corredor Azul extenderán su horario

Cabe destacar que, para facilitar el traslado de los participantes de la Media Maratón de Lima, el servicio Lechucero del Metropolitano y el corredor Azul ampliarán su horario de atención.

El servicio Lechucero, que normalmente opera hasta las 4 a. m., funcionará hasta las 5 a. m., horario en que empiezan a salir las primeras unidades de los servicios regulares A, B y C.

Por otro lado, las rutas 301 y 305 del corredor Azul iniciarán su servicio a las 4 a. m.

Información sobre la Media Maratón

Punto de partida: Plaza de Armas de Lima.

Punto de llegada: Circuito Mágico del Agua, en el Parque de la Reserva.

Recorrido 10 K: Atraviesa el Jirón Camaná, de la Unión, Paseo de los Héroes Navales, Paseo de la República, Calle José Díaz hasta llegar a la Avenida Arequipa y la Av. César Vallejo.

Recorrido 21 K: Incorpora vías adicionales como la Av. Juan de Arona, Calle La Habana y Av. Canaval y Moreyra.