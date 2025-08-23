Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 24 de agosto | "Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Les digo que muchos intentarán entrar y no podrán"
EP 1057 • 12:33
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26
Informes RPP
Informes RPP
Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional
EP 1322 • 03:43

Este domingo se corre la Media Maratón de Lima: conoce la ruta de la carrera, las calles cerradas y el plan de desvío vehicular

Los recorridos de los buses de transporte público, entre ellos los Corredores Azul y Morado y el AroDirecto sufrirán cambios.
Los recorridos de los buses de transporte público, entre ellos los Corredores Azul y Morado y el AroDirecto sufrirán cambios. | Fuente: Andina / Peru Runners
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Los corredores Azul y Morado y el AeroDirecto sufrirán desvíos por Media Maratón de Lima. Los participantes se reunirán desde las 5:00 a.m. en la Plaza de Armas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este domingo, 24 de agosto, se realizará la Media Maratón de Lima, por lo que varias avenidas de la capital estarán cerradas. Ante ello, los recorridos de los buses de transporte público, entre ellos los corredores Azul y Morado y el AeroDirecto, sufrirán cambios.

Debido a la carrera, las avenidas Camaná, Jirón de la Unión, Paseo de la República y Arequipa -hasta el óvalo de Miraflores- permanecerán cerradas. Los participantes se reunirán desde las 5:00 a.m. en la Plaza de Armas y recorrerán estas importantes vías de la capital.

Debido a ello, los servicios de transporte público se desviarán. Se prevé que el evento dure hasta la 1:00 p.m. Conoce sus recorridos a continuación:

Corredor Azul

A través de un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que las líneas 301 y 305 del Corredor Azul cambiarán su ruta este domingo. Los buses irán con dirección al Rímac por las avenidas Petit Thouars, Alejandro Tirado, Paseo de la República, la calle José Díaz y el jr. Manuel Corpancho para retomar su ruta hacia el distrito de Lima centro.

Corredor Morado

El Corredor Morado también sufrirá cambios. La ruta 404 se dirigirá por las avenidas Miguel Grau, Iquitos, 28 de Julio y continuará su recorrido hacia Magdalena del Mar por la av. Brasil.

La ruta 406 recortará su recorrido y llegará solo hasta el cruce de las avenidas Miguel Grau e Iquitos.

Con dirección a San Juan de Lurigancho, iniciará su recorrido en la av. Iquitos (altura de Miguel Grau) e irá por los jirones Carlos Zavala y Montevideo para retomar su ruta por la av. Abancay.

Finalmente, la ruta 405 se trasladará por la avenida Paseo de la República y las calles Dean Valdivia, Las Begonias, Amador Merino Reyna para luego retornar su recorrido hacia San Juan de Lurigancho por la av. Petit Thouars.

AeroDirecto Centro

El AeroDirecto Centro, que parte de la Plaza San Martín hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, también sufrirá cambios. Su paradero inicial y final estará ubicado en la avenida Tacna con Nicolás de Piérola.

Asimismo, durante las horas que dure la maratón, los paraderos Tacna y Plaza San Martín no atenderán.

Transporte convencional

Los servicios de transporte público convencional también se desviarán. Todas las unidades deberán trasladarse por avenidas alternas, como Alfonso Ugarte, Salaverry, Aramburú, Paseo de la República, 28 de Julio, entre otras.

Metropolitano y el Corredor Azul extenderán su horario

Cabe destacar que, para facilitar el traslado de los participantes de la Media Maratón de Lima, el servicio Lechucero del Metropolitano y el corredor Azul ampliarán su horario de atención.

El servicio Lechucero, que normalmente opera hasta las 4 a. m., funcionará hasta las 5 a. m., horario en que empiezan a salir las primeras unidades de los servicios regulares A, B y C.

Por otro lado, las rutas 301 y 305 del corredor Azul iniciarán su servicio a las 4 a. m.


Información sobre la Media Maratón  

  • Punto de partida: Plaza de Armas de Lima.
  • Punto de llegada: Circuito Mágico del Agua, en el Parque de la Reserva.
  • Recorrido 10 K: Atraviesa el Jirón Camaná, de la Unión, Paseo de los Héroes Navales, Paseo de la República, Calle José Díaz hasta llegar a la Avenida Arequipa y la Av. César Vallejo.
  • Recorrido 21 K: Incorpora vías adicionales como la Av. Juan de Arona, Calle La Habana y Av. Canaval y Moreyra.

Te recomendamos

Las cosas como son

Paro de transportes y leyes sobre criminalidad

El Gobierno haría muy mal en satanizar el paro y criminalizar la protesta, en vez de tomar en cuenta los reclamos de quienes han visto morir a sus compañeros, carentes de apoyo del Estado y sus autoridades.
Las cosas como son
Las cosas como son
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Media Maratón de Lima Buses Maratón Lima

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA