Se inicia obra de estación Carmen de la Legua, ramal que conectara al Metro de Lima y Callao con aeropuerto: este es el plan de desvios

La intervención se concentrará en la avenida Elmer Faucett, entre el jirón Hipólito Unanue y la calle Luna Pizarro
La intervención se concentrará en la avenida Elmer Faucett, entre el jirón Hipólito Unanue y la calle Luna Pizarro
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

La ejecución del ramal de la Línea 4 en la avenida Faucett, a la altura del distrito chalaco de Carmen de la Legua, obligará a cerrar temporalmente un tramo en sentido sur-norte, por lo que se han dispuesto rutas alternas para transporte público y privado.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El próximo domingo 17 de agosto entrará en vigencia un plan de desvío vehicular aprobado por la Municipalidad Provincial del Callao, debido al inicio de las obras de la estación Carmen de la Legua (E4-8) del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

La intervención se concentrará en la avenida Elmer Faucett, entre el jirón Hipólito Unanue y la calle Luna Pizarro, lo que implicará la restricción temporal del tránsito en dirección sur-norte. Durante esta primera etapa, el sentido norte-sur se mantendrá operativo.

Para el transporte público, las rutas alternas incluirán las vías auxiliares de las avenidas Faucett y Óscar R. Benavides, además de desvíos por las avenidas Garcilaso de la Vega y Conde de Lemos, que permitirán retomar Faucett.

En el caso del transporte privado, las opciones de circulación serán las avenidas San José y Garcilaso de la Vega, así como la calle Olavide, para reincorporarse a la vía principal.

Línea 4 conectará con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

La estación Carmen de la Legua será una de las ocho que compondrán el ramal de la Línea 4, junto con las paradas Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, El Olivar, Quilca, Aeropuerto y Morales Duárez. 

Este tramo conectará con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde las obras se encuentran en fases iniciales, mientras que otras estaciones presentan avances más significativos.

En tanto, las autoridades exhortaron a conductores y peatones a tomar las precauciones necesarias ante los cambios en la circulación y reiteraron que la obra es parte de un proyecto clave para mejorar la conectividad y movilidad en el Callao.

Informes RPP

INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional

El sur del Perú muestra un panorama diverso en términos de competitividad regional, con Arequipa en el tercer lugar, Cusco en el puesto 7 y Puno en los últimos lugares; pero con metas comunes mejorar: los indicadores relacionados con la nutrición infantil y recuperar la confianza en las instituciones.
Informes RPP
00:00 · 00:00

Metro de Lima y Callao Carmen de la Legua Callao

