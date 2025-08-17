Línea 4 del Metro de Lima y Callao: inicia cierre parcial de la avenida Faucett por obras de la estación Carmen de la Leagua

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este 17 de agosto se iniciaron las obras de la estación Carmen de la Legua, ramal de la Línea 4 del Metro de Lima, que conectará con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El plan de desvío, aprobado por la Municipalidad Provincial del Callao, comprende un tramo de la avenida Elmer Faucett. El cierre parcial es desde el jirón Hipólito Unanue hasta la calle Luna Pizarro.

En la primera fase de la obra se va a mantener habilitado el sentido de norte a sur de la Faucett y en este caso el transporte público va a tener que usar las vías auxiliares de la misma avenida y la avenida Óscar Benavides (avenida Colonial) como rutas alternas, para continuar su recorrido por las avenidas Enrique Meiggs y Argentina, para luego retornar hacia Faucett.

De norte a sur, es decir, con sentido al distrito de San Miguel, los vehículos de transporte público no van a tener problemas, van a continuar transitando por la avenida Elmer Faucett.

🔴 #ATUInforma | 𝗗𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗛𝗼𝘆 𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 𝟭𝟳 𝗱𝗲 𝗮𝗴𝗼𝘀𝘁𝗼, debido a las obras de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, en la avenida Faucett, el servicio del transporte público desviará su recorrido en ambos sentidos.



👉🏻Revisa el mapa y toma tus precauciones. pic.twitter.com/c21jBVbI5w — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 17, 2025

Asimismo, el transporte privado va a poder circular por las avenidas San José, Garcilaso de la Vega y Conde de Lemos, para retornar nuevamente a la avenida Faucett, con sentido de sur a norte.

Según comunicado la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), en el caso del servicio de AeroDirecto Sur se va a modificar su recorrido y ahora va a circular por la avenida Santa Rosa rumbo al aeropuerto y tendrá dos paraderos temporales, uno entre Santa Rosa y Argentina y otro ubicado entre Morales Duárez con Faucett.

Línea 4 conectará con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

La estación Carmen de la Legua será una de las ocho que compondrán el ramal de la Línea 4, junto con las paradas Gambetta, Canta Callao, Bocanegra, El Olivar, Quilca, Aeropuerto y Morales Duárez.

Este tramo conectará con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde las obras se encuentran en fases iniciales, mientras que otras estaciones presentan avances más significativos.