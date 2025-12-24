Capturan a dos venezolanos que integrarían brazo armado de la organización criminal ‘D.E.S.A.’

Los detenidos integrarían la banda criminal ‘Los Nuevos Sanguinarios’. | Fuente: PNP

Agentes de la Policía Nacional capturaron a dos ciudadanos venezolanos, presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Nuevos Sanguinarios’, identificada como el brazo armado de la organización delictiva ‘D. E. S. A.’.

“Esta banda criminal estaría dedicada a la extorsión de empresas de transporte público y diversos negocios en la zona norte de Lima”, destacó la institución en una publicación realizada en su cuenta de X (antes Twitter).

Los extranjeros, varón y mujer, tenían en su poder “un revólver, municiones, celulares, chips y dos motos lineales”, detalló la PNP.

Los sospechosos fueron intervenidos durante un operativo ejecutado en el distrito de San Martín de Porres (SMP), en el marco del plan Navidad Segura 2025.

En diálogo con RPP, el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, indicó que los extranjeros detenidos estarían vinculados a amenazas contra empresas de transporte público, como San Germán y La Estrellita, así como de “hermanos bodegueros”.

“En estos momentos, estamos sacando de circulación a estos irrecuperables en estas fiestas, porque estas personas quieren, ilícitamente, violentamente, pasar una buena fiesta, poniendo en grave riesgo a nuestros hermanos trabajadores, a nuestros hermanos transportistas, nuestros hermanos que se dedican al rubro de la bodega y otros rubros”, manifestó el alto mando.



📸 | En el marco del Estado de Emergencia en #Lima y #Callao, el comandante general de la PNP Oscar Manuel Arriola Delgado, brindó detalles sobre la ejecución del plan Navidad Segura 2025 y la captura de dos personas de nacionalidad extranjera, presuntos integrantes de la banda… pic.twitter.com/HYCzowGQf8 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 24, 2025

95 % de detenidos con prisión preventiva

En otro momento, el general Revoredo destacó que, desde que asumió la jefatura de la División de Investigación de Extorsiones, el 95 % de los detenidos en operativos ya cuenta con prisión preventiva, gracias al trabajo coordinado con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Ya nosotros tenemos meses y medio de ejecuciones, (...) el 95 % gracias a la objetividad y al trabajo muy proactivo que viene realizando el prestigioso Ministerio Público, el Poder Judicial, todos están con prisiones preventivas; o sea, los trabajos han sido de carácter efectivo”, apuntó.

El alto mando detalló que los operativos no solo buscan sancionar a los responsables, sino también sacar de circulación a bandas criminales que operan impunemente en toda la capital.

