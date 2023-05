Comerciantes formales advierten que ambulantes todavía siguen ingresando a Mesa Redonda

Lima Comerciantes advierten que ambulantes todavía siguen ingresando a Mesa Redonda

Piden mayor resguardo. Comerciantes advirtieron que ambulantes siguen ingresando a Mesa Redonda. En conversación con Encendidos de RPP, una vendedora indicó está a favor de la prohibición del comercio ambulatorio y del estacionamiento de vehículos en la zona del Centro de Lima. Sin embargo, denunció que los informales retornan a la zona cuando los fiscalizadores y los policías abandonan el lugar.

"En la mañana estuvo limpio, pero en la tarde otra vez volvieron. Los fiscalizadores van y vienen. Cuando no están, los ambulantes regresan. Plan de 5 de la tarde, han vuelto a sus lugares", indicó la vendedora formal.

Por otro lado, indicó que las ventas se han reducido en los últimos días. Según indicó, ante el temor de las personas por posibles enfrentamientos entre las autoridades y los ambulantes. Además, se mostró a favor de que los vendedores informales se muestren de acuerdo en la necesidad de reubicar a los 4000 ambulantes que han sido empadronados.

Ambulantes piden ser reubicados

Por otro lado, los ambulantes pidieron ser reubicados. En conversación con RPP, David Samaniego -hombre que se dedica al comercio ambulatorio- indicó que pese a haber sido empadronados, la Municipalidad de Lima aún no les indican dónde serán reubicados.

"Tenemos en cuenta que nos dieron 15 días para poder inscribirnos, pero es una inscripción y no una reubicación, porque la reubicación se trata de que la Municipalidad debió tener un lugar específico para poder llevarnos. Vienen de la noche a la mañana a sacarnos y dónde vamos a trabajar", indicó el comerciante.

"Yo, antes de ser ambulante, me presenté al Ministerio de Trabajo, presenté mis documentos, también a la Municipalidad de Lima y a la de mi jurisdicción, a empresas grandes, pero la discriminación o por el hecho de que estoy en silla de ruedas no me dan trabajo. Entonces empecé a trabajar en la calle, está mal, pero de dónde se come, tengo hijos que mantener, un cuarto que pagar y otros gastos más", añadió.