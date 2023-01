La PNP detuvo a 193 personas, entre estudiantes y representantes regionales, tras su intervención al campus de la UNMSM | Fotógrafo: Connie Calder󮀀

Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), en diálogo con RPP Noticias, dio detalles acerca de la situación en la que permanecieron detenidas las 193 personas que la Policía intervino en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) el último sábado.

Al respecto , Dador indicó que fue "una detención arbitraria, generalizada y absurda", dado que los efectivos policiales ingresaron también a la Residencia Universitaria, lugar que sirve de vivienda para estudiantes de esa casa de estudios.

"Los actos realizados ese sábado por la mañana, donde hubo una detención generalizada e indiscriminada de casi 200 personas en las que había, incluso, alumnas y alumnos de la universidad. Incluso las viviendas de Residencia, esa era la casa de los estudiantes que están ahí. Por lo tanto, no son sujetos ni siquiera de una incriminación por el delito de usurpación. Eso realmente es un pretexto y un mal pretexto, en todo caso", indicó.

Como se sabe, el ministro del Interior, Vicente Romero, en diálogo con RPP Noticias, señaló que la intervención se realizó por el delito principal de usurpación que habrían cometido "más de 190 personas". Sin embargo, las detenciones no discriminaron a los estudiantes presentes.

Derechos vulnerados

Asimismo, Dador indicó que, durante el procedimiento, se vulneraron derechos humanos y el debido proceso de la diligencia que debía incluir presencia fiscal.

"Lo otro es que esta detención se realiza vulnerando un conjunto de derechos sin presencia del Ministerio Público, sin que se permita la intervención de la Defensoría del Pueblo que es el organismo del Estado, autónomo, que se encarga de ver que el Estado cumpla con sus funciones adecuadamente (…), en este caso, a la seguridad", sostuvo.

Además, la representante de la CNDDHH indicó que no se permitió el acceso a la defensa legal de los detenidos, de manera oportuna; así como no se les permitió recibir alimentos hasta horas después de su detención.

"El derecho a la defensa se permite (…) desde que el Policía le pone la mano encima y eso no ha sido posible. Incluso, cuando los buses han llegado a la Dirincri, he tenido que esperar más de 50 minutos para poder tener una conversación con algunos de los detenidos a quienes iba a asesorar. Lo mismo ha ocurrido con el conjunto de abogados que hemos estado ahí", sostuvo.

"En la Dirincri han estado sin que se les pueda alcanzar agua ni ningún alimento casi hasta las 4pm. y eso ha ocurrido luego de que he mandado mensajes al ministro de Justicia, he pedido la intervención del Director General de DD.HH. del Minjus, que ha sido gente que, inmediatamente, se ha comunicado con Fiscalía y ha facilitado el ingreso de alimentos", añadió.

Asimismo, Dador señaló que hubo casos en que no facilitó asistencia médica, y que las mujeres no tuvieron acceso a elementos de higiene íntima, además que se les habría realizado tocamientos indebidos.

"He tenido que coordinar para llevar gente al Hospital Loayza a las 4 o 5 de la mañana, después de que esa persona estuvo mal toda la madrugada porque no consiguió un médico que vaya a la Dirincri a esa hora. En el caso de las mujeres (…) no se proporcionó elementos de higiene íntima (…), algunas se han quejado de que fueron tocadas indebidamente, obligadas a desnudarse", refirió.

La representante de la CNDDHH señaló que el reporte total de derechos humanos vulnerados desde el inicio de la actual crisis política y social, lo cual incluye a víctimas civiles y policiales, según señaló, "estará listo la próxima semana" y será entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).