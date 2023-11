Estos son los cambios de ruta y nuevos servicios que funcionarán con la ampliación norte del Metropolitano

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que en quincena de diciembre entrarán en operación cuatro estaciones de la estación norte del Metropolitano.

Debido a esta ampliación de recorrido, se crearán nuevas rutas y algunas ya existentes modificarán su trazado, informó la semana pasada Omar Revolledo, vocero de la ATU, en Ampliación de Noticias.

Se trata de las estaciones Universidad, 22 de Agosto, Belaunde y Los Incas, que cubren un recorrido de 7.4 kilómetros, de los más de 10 km. que tiene la obra en su conjunto.

“La ATU anunció que algunos servicios regulares, expresos y alimentadores del Metropolitano van a variar sus recorridos y paradas desde la segunda quincena de diciembre, cuando comenzaran a funcionar las cuatro estaciones de la ampliación norte, que fueron entregadas de forma parcial por la Municipalidad de Lima, el pasado 31 de octubre”, declaró el funcionario.

Revolledo estimó que unos cien mil usuarios se verán beneficiados por esta obra. “Esto nos va a permitir mejorar la operación que tenemos ahora en el Metropolitano, y servir a las personas de la zona norte de la ciudad que tenían una obra sin poder ser utilizada, que es lo más importante”, apuntó.

Esta mañana, la ATU publicó un comunicado en el que detalló se pondrá en operación dos nuevos servicios expresos “que facilitarán la movilidad de los usuarios en horas punta”.

Uno de ellos es el expreso 11, que iniciará en la estación Los Incas, en Comas, e irá hasta la Estación Central, en el Cercado de Lima, teniendo como paradas Andrés Belaunde, 22 de Agosto, Universidad y Pacífico. En el sentido contrario, parará en Naranjal, Universidad, 22 de Agosto y Andrés Belaunde.

El horario de atención será en las mañanas, de lunes a viernes, de 5:00 a.m. a 10:00 a.m., hacia la estación Central, y de 5:45 a. m. a 10:45 a. m. hacia Los Incas.



La otra inclusión es el servicio expreso 12, que irá desde Estación Central hasta Benavides, y parará en las estaciones Javier Prado, Canaval y Moreyra y Angamos. Funcionará de lunes a viernes de 5:45 a.m. a 10:00 a.m. En el sentido contrario, no operará.



Cambios en las paradas

Además de estas nuevas rutas, los servicios expresos 1, 2, 5, 8 y 9 variarán sus paradas, indicó la ATU.

El servicio expreso 1, que va de Matellini a Central, parará en las estaciones Balta, Angamos, Canaval y Moreyra, Javier Prado y Estadio Nacional, en dirección al norte. En el sentido contrario se detendrá en las estaciones Estadio Nacional, Javier Prado, Canaval y Moreyra, Angamos, 28 de Julio y Balta. En las tardes tendrá el mismo recorrido y funcionará también los sábados.



El servicio expreso 2 no variará sus paradas de Naranjal a 28 de Julio, en las mañanas. En el sentido contario, dejará de operar, pero sus paradas serán asumidas por el expreso 9 hasta la estación UNI. En las tardes, de lunes a viernes, y los sábados, no variará su recorrido.



El expreso 5, que va de Naranjal a Plaza de Flores, ya no parará en la Estación Independencia. Hacia el norte, no parará en las estaciones Caquetá, Honorio Delgado e Independencia.



El expreso 9 adicionará nuevas paradas en las mañanas de sur a norte. Irá de Plaza de Flores a UNI, parando en las estaciones Benavides, Angamos, Canaval y Moreyra, Javier Prado, Central, España y Caquetá. De norte a sur, sus paradas no variarán.



Por la tarde, el servicio expreso 8 que va de Izaguirre a Plaza de Flores, en ambos sentidos, ya no parará en las estaciones España y Caquetá.