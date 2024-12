Ministra Desilú León sobre denuncia de inacción policial en caso de menor de 12 años: Si hay que sancionar, se tiene que hacer duramente

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Ministra Desilú León condena presunta inacción de la PNP en caso de menor de 12 años

La ministra de Comercio Exterior y Turismo exigió duras sanciones para los efectivos de la PNP de la comisaría José Gálvez si se comprueba su presunta inacción. | Fuente: RPP

Durante su llegada al Congreso de la República, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, se pronunció sobre el caso de la menor de 12 años, cuyos restos fueron encontrados debajo de la cama de su presunto asesino en Villa María del Triunfo.

La titular del Mincetur lamentó el fallecimiento de la menor y aseguró que la presidenta Dina Boluarte ya tiene conocimiento sobre los hechos. Asimismo, agregó que la mandataria ha dispuesto las investigaciones inmediatas para esclarecer los hechos y hallar a los responsables del crimen.

“Muy lamentable, estamos muy consternados con el hecho, la presidenta misma ha dispuesto las acciones inmediatas. Si ha habido alguna irregularidad, estas (deben) ser sancionadas con la mayor (rigurosidad)”, explicó la ministra durante su llegada al parlamento para para participar en la Comisión de Comercio Exterior y Turismo.

En esa misma línea, la ministra Desilú León se refirió a la presunta inacción de los efectivos policiales de la comisaría José Gálvez al momento de recibir la denuncia por la desaparición de la víctima. Sobre ello, la titular del Mincetur señaló que, si se comprueba la supuesta omisión de funciones, los responsables deberán ser sancionados con rigurosidad.

“Lo que se tiene que hacer es agotar las investigaciones y si hay que sancionar, se tiene que sancionar duramente”, acotó León.

Padres de la menor denuncian inacción de la PNP

Este lunes, el padre de la menor asesinada en Villa María del Triunfo denunció una presunta inacción de los policías de la comisaría José Gálvez, ubicada en el mismo distrito donde ocurrió el crimen.

Según la versión del progenitor de la víctima, les proporcionaron a los efectivos policiales el número del presunto asesino entre la 12 y 1 de la tarde, luego de recibir varias llamadas durante la madrugada. Sin embargo, señaló que fueron los mismos parientes quienes realizaron sus averiguaciones y encontraron el domicilio del supuesto responsable del crimen.

“La hemos hallado nosotros por nuestros propios medios. La Policía tenía a mediados de mediodía y la una el número del sujeto, pero no hicieron nada, no nos informaron de nada. Una amiga me dice que puedo ver con su número su información, dirección y nombre completo. Llamamos a la Policía y recién ahí (reaccionan). Para mí creo que es demasiado tarde la reacción de la Policía porque ellos han tenido el número desde mediodía, esto ha podido evitarse”, señaló el padre de la menor en diálogo con RPP.

Tras hallar la dirección del presunto agresor, fue la madre de la niña quien se dirigió a la vivienda. Posteriormente, el sujeto la llevó al lugar donde la progenitora de la menor encontró el cuerpo.