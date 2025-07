Regidora Roxana Rocha sobre trenes donados: "Aquí no hay improvisación, sino planificación"

La regidora de la Municipalidad de Lima recalcó que el precio de los pasajes será visto por la consecionaria ganadora de la buena pro, pero enfatizó que el costo tiene que ser muy bajo.

Roxana Rocha, regidora de la Municipalidad de Lima, reiteró este martes que los trenes donados por la empresa Caltrain se encuentran operativos para recorrer desde el centro de la ciudad hasta Chosica. En ese sentido, descartó alguna improvisación en este tema.

"Acá no hay ninguna improvisación, había una planificación. Primero había que traer los trenes para luego entrar en la segunda etapa (...) No tiene ningún sentido llevar a cabo un concurso público si no los tenemos en Lima", afirmó al programa 'Prueba de Fuego' de RPP.

La funcionaria aseguró también que "no es nada del otro mundo" implementar las estaciones necesarias para poner en funcionamiento los trenes.

"Se despejan las líneas (férreas) y se hacen las guardavías. No es nada del otro mundo hacer estaciones: una plataforma con cuatro parantes y unos vidrios. Eso no le quita mayor espacio, más de tres metros. Ese no es el problema, yo no veo el problema. Más aún con el tema de los servicios complementarios, no solamente pasa por estaciones, pasa por la señalética horizontal, vertical y los desvíos", manifestó

Rocha señaló que la Municipalidad de Lima convocará a un concurso público para elegir a la concesionaria que se encargue del mantenimiento de los trenes así como la administración para la venta de los pasajes. Además, estimó que la buena pro podría darse en setiembre.

"Hay cuatro operadores en el mercado que tienen títulos habilitantes y tienen que cumplir con una serie de requisitos que la ley de trenes y ferrocarriles te lo prevé, entre ellos, garantizar este servicio de orden técnico, operativo y administrativo", expresó.

¿Cuánto costará el pasaje?

La regidora aclaró que todavía no se puede deducir el monto del pasaje que deberán pagar las personas porque tiene que ser "trabajado de acuerdo a una corrida de costo financiero", pero enfatizó que no será caro.

"Acá lo importante es que el costo no puede ser sino muy bajo porque la municipalidad ya está poniendo lo más caro que existe, que es el material rodante. Las locomotoras se las estamos entregando y ellos lo único que tendrán que hacer es el condicionamiento", aseveró.

Además, ella aseguró que la Municipalidad de Lima recibió dos containers con 200 toneladas de repuestos para atender cualquier eventualidad.

No hubo descarrilamiento

Por otro lado, Roxana Rocha expresó una vez más que fue un "exceso" el aviso remitido por el MTC sobre un supuesto descarrilamiento de uno de los coches que llegaron desde EE.UU.

"Obviamente (los trenes) están sin esos líquidos y puede suscitarse un desajuste que la rueda, que tiene tres partes, se sale un milímetro, por lo que en 15 minutos la vuelves a encarrilar y la jalas porque estás en una operación logística; sin embargo, cuando llega al patio taller es donde tienes que dar los mantenimientos", manifestó.

Rocha Gallegos sostuvo que los fluidos a los que se refiere "son los aceites, el petróleo" necesarios "para darle operatividad" a la maquinaria.