Lima Municipalidad de Lima señala que no se ha pedido autorización para la tercera “Toma de Lima”

La Municipalidad Metropolitana de Lima descartó este lunes que se haya presentado una solicitud para que la denominada tercera Toma de Lima, protesta contra el Gobierno y el Congreso convocada para este miércoles 19 de julio.

En conferencia de prensa, la gerenta de Tránsito Urbano de la MML, Elvira Moscoso, informó que hasta el momento la comuna limeña solo ha recibido solicitudes para desfiles por Fiestas Patrias, marchas escolares y procesiones habituales durante el fin de semana.

“No se ha recibido ninguna información ni pedido para esta marcha. Hemos recibido otro tipo de pedidos para actividades, pero respecto a la marcha del 19 de julio no hemos recibido ningún pedido hasta ahora”, comentó la funcionaria.

Previamente, la Municipalidad de Lima comunicó que se debe solicitar la autorización, con quince días hábiles de anticipación, para la realización de un evento que interfiera con las vías de la capital.

“En la solicitud debe indicar los datos personales o razón social (nombre, DNI, RUC, correo electrónico y teléfono), el plano de ubicación o croquis del lugar a interferir y la propuesta de interrupción de vías (plano de desvío), plano de detalle y distribución, así como realizar los pagos correspondientes: Inspección ocular S/ 55.00 – Por interferencia de vía: S/ 81.20 (por vía)”, se lee en el comunicado.

Asimismo, la comuna precisó que si el evento se realiza en vías donde circula el transporte público, “debe contar con opinión favorable de la ATU” qué será consultado por la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima.

¿Qué medidas implementará la MML para la tercera Toma de Lima?

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, presentó este lunes el plan de seguridad que se desplegará considerando que las movilizaciones previas, que se dieron entre diciembre y febrero pasados, tuvieron como punto de concentración y desarrollo las principales calles del Cercado capitalino.

En una conferencia de prensa - que también contó con la presencia del teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y el general PNP Roger Pérez, jefe de la Región Policial Lima - el burgomaestre reiteró la vigencia del acuerdo municipal que declara la intangibilidad del Centro Histórico y señaló que, violar la norma, se considera un delito que será denunciado por los procuradores municipales.

"La ordenanza de intangibilidad (indica que) está totalmente prohibido ir contra el desarrollo turístico, comercial del Centro Histórico de Lima, patrimonio de la humanidad. Más teniendo el antecedente de los destrozos, del salvajismo que se ha producido en anteriores oportunidades. Eso no se va a permitir”, agregó.

Por su parte, Renzo Reggiardo indicó que el municipio cuenta con 196 cámaras de seguridad desplegadas a lo largo del Centro Histórico y que, "un gran número de ellas", cuenta con sistema de reconocimiento facial. Además, señaló que, en los lugares donde no hay cámaras, se tendrá "el servicio de sobrevuelo de drones".

Asimismo, señaló que personal de la Policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Defensoría del Pueblo se ubicará en el Centro Integrado de Comunicación para hacer el monitoreo de la movilización.

Se desconoce la ruta

A su vez, el general PNP, Roger Pérez, afirmó que la marcha "no está autorizada" y que se desconoce la ruta que seguirá. Sin embargo, señaló que han identificado los "puntos importantes" donde se desplegará la acción policial.

"No hay un dirigente que asuma la responsabilidad de esta marcha, pero tampoco sabemos cuál es el recorrido porque no está autorizada esta marcha, no hay una ruta", señaló.

"Sin embargo, tomando como antecedente las mismas rutas por las que se desplazaron anteriormente, son 28 puntos, pero cinco los más importantes: el Congreso de la República, la Plaza de Armas, la plaza San Martín, la av. Abancay con Piérola, la plaza Bolognesi y, eventualmente, Héroes Navales y otros puntos", añadió.

El jefe de la Región Policial Lima remarcó que "hay puntos donde está prohibido el ingreso" de manifestantes, como "la av. Abancay y, sobre todo, cerca al Congreso", por lo que, anunció, la posible restricción del paso de la movilización.

"Se va a restringir el paso de los manifestantes, se va a evaluar en el momento para ver el volumen de manifestantes. Si se tratara de una manifestación pacífica se verá qué acciones vamos a tomar, pero si se ve una manifestación violenta, impondremos el principio de autoridad", indicó.

Además, el general de la Policía precisó que se desplegarán más de 8 mil efectivos durante el desarrollo de la movilización y que, "de ninguna manera", se usarán armas de fuego durante la jornada.