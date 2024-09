“No somos escuchados por la autoridad”: Dirigente de transporte público criticó al Gobierno por “no hacer nada” ante ola de extorsiones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportista M1 y M2, expresó su preocupación y malestar por la creciente ola de extorsiones que afecta a ese sector en la provincia de Lima.



En el contexto del paro realizado este lunes en protesta por la agudización de la inseguridad y el asesinato de tres choferes del transporte público, el dirigente señaló que esta situación es “insostenible”.



“Hemos llevado pacíficamente este paro sin violencia. Mis disculpas a los usuarios que no han podido movilizarse; pero alzamos esta voz, porque realmente es necesario, ya no hay dónde acudir, cómo solucionar estas olas de extorsiones”, dijo en el programa Nunca es tarde de RPP TV.



De acuerdo con Campos, el “miedo” domina a los transportistas, quienes prefieren no denunciar los actos delictivos de los que son víctimas. “En Lima es incalculable [la cifra de empresas de transportes extorsionadas]”, comentó. Añadió que el taxista, el carretillero y al mototaxista también están sufriendo.



Julio Campos describió cómo los delincuentes exigen cuotas de manera constante. “Como si fueran unos jaladores, están en cada esquina, esperando que un vehículo, que ha dado una vuelta, deje su cupo”, contó.



La protesta "es indefinida"

El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportista M1 y M2 lamentó que las autoridades nacionales “no quieran ver” esta problemática. Así, criticó que, cuando salen a marchar pacíficamente, se despliega masivamente fuerzas policiales; pero, a la hora de investigar el asesinato de un transportista, brillan por su ausencia.



“Cuántos policías fueron a investigar dónde está delincuente que hizo esto (en referencia al asesinato del sábado 21 de septiembre del conductor de la cúster Nueva Estrella, Jair Robinson Miler, en el distrito de Los Olivos), ninguno”, contó indignado.



En ese contexto, advirtió que las protestas continuarán hasta que se tomen medidas concretas. “El día de mañana también van a salir a hacer piquetes. No somos escuchados por la autoridad. De momento, [la protesta] es indefinida”, mencionó. Y remarco: El Gobierno no hace nada en la actualidad. No hay sanciones drásticas a los delincuentes”.



Ante el panorama desolador, planteó una medida extrema, como la pena de muerte para los extorsionadores.



“De repente, nosotros vamos a tener que buscar nuestras mismas armas para combatir al momento en que ellos nos puedan disparar… a eso vamos a llegar, porque no hay otra forma”, lamentó.