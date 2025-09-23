Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Tía de menor de 11 años encontrada tras desaparecer en SJL: "Está muy asustada, pero felizmente está bien"

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

En diálogo con RPP, la tía de la niña informó que fue posible hallar el paradero de su sobrina gracias a que la tecnología de la Policía Nacional permitió rastrear el celular del sujeto que se la llevó.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Lima
00:00 · 06:42
La menor de 11 años desapareció el último domingo tras reunirse con un hombre de 39 años, quien la contactó a través de un videojuego en línea.
La menor de 11 años desapareció el último domingo tras reunirse con un hombre de 39 años, quien la contactó a través de un videojuego en línea. | Fuente: Captura de video

Este martes, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que la menor de 11 años reportada como desaparecida el último domingo en San Juan de Lurigancho (SJL) fue hallada con vida. Como se recuerda, la niña desapareció tras reunirse con un hombre de 39 años, quien la contactó a través de un videojuego en línea.

En diálogo con RPP, la tía de la niña confirmó que la menor se encuentra bien; sin embargo, precisó que está asustada por lo acontecido en los últimos días. Asimismo, indicó que colaborarán con las investigaciones contra Jonathan Félix Laynes Moncada, sujeto acusado de llevarse a la niña.

“Mi sobrina está bien, está a buen recaudo, están iniciando las investigaciones. Estamos acá en la comisaría y a partir de ello vamos a iniciar todas las investigaciones para que el sujeto, que con engaños ha secuestrado a mi sobrina, pueda pagar. […] Está muy asustada, pero felizmente está bien”, explicó.

Según el comunicado del Mininter, la menor se reencontró con su familia en la comisaría de Santa Clara, en Ate. Sobre ello, la tía de menor indicó que aparentemente la menor se encuentra bien de salud; no obstante, deberá pasar por la revisión del médico legista.

“Está muy alegre de vernos. Se siente feliz de escuchar nuestra voz. […] Por ahora la hemos encontrado bien, de manera aparente, vamos a empezar el protocolo del médico legista. Va a reunirse con el especialista y en el transcurso de las horas vamos a dar mayor detalle”, acotó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

¿Cómo fue posible identificar el paradero de la niña?

La familiar de la menor informó que fue posible hallar el paradero de su sobrina gracias a la tecnología de la Policía, la cual permitió rastrear el celular de Laynes Moncada.

“A través de la tecnología hemos dado con el paradero de mi sobrina. Básicamente la alta tecnología de la Policía, de la Dirincri. Debido a la presión de los medios de comunicación y nuestra familia hemos podido acceder a esa alta tecnología para que puedan rastrear el celular del sujeto”, manifestó.

En esa misma línea, la tía de la menor confirmó que el sujeto acusado de llevársela se encuentra detenido en la comisaría de Santa Clara.

Te recomendamos

RPP Data

Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?

Un informe de Essalud revela que los tiempos de espera para acceder a una cita médica siguen en aumento. Dependiendo de la región y especialidad, un paciente de Essalud puede esperar hasta cinco meses para ser atendido. Paloma Verano, periodista de RPP Data investigó cómo estas cifras reflejan las limitaciones del sistema de salud en el Perú. Además, conozca la versión de la institución.
RPP Data
RPP Data
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
SJL Desaparición Policía Nacional San Juan de Lurigancho

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA