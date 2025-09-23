Tía de menor de 11 años encontrada tras desaparecer en SJL: "Está muy asustada, pero felizmente está bien"

En diálogo con RPP, la tía de la niña informó que fue posible hallar el paradero de su sobrina gracias a que la tecnología de la Policía Nacional permitió rastrear el celular del sujeto que se la llevó.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La menor de 11 años desapareció el último domingo tras reunirse con un hombre de 39 años, quien la contactó a través de un videojuego en línea. | Fuente: Captura de video

Este martes, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que la menor de 11 años reportada como desaparecida el último domingo en San Juan de Lurigancho (SJL) fue hallada con vida. Como se recuerda, la niña desapareció tras reunirse con un hombre de 39 años, quien la contactó a través de un videojuego en línea.

En diálogo con RPP, la tía de la niña confirmó que la menor se encuentra bien; sin embargo, precisó que está asustada por lo acontecido en los últimos días. Asimismo, indicó que colaborarán con las investigaciones contra Jonathan Félix Laynes Moncada, sujeto acusado de llevarse a la niña.

“Mi sobrina está bien, está a buen recaudo, están iniciando las investigaciones. Estamos acá en la comisaría y a partir de ello vamos a iniciar todas las investigaciones para que el sujeto, que con engaños ha secuestrado a mi sobrina, pueda pagar. […] Está muy asustada, pero felizmente está bien”, explicó.

Según el comunicado del Mininter, la menor se reencontró con su familia en la comisaría de Santa Clara, en Ate. Sobre ello, la tía de menor indicó que aparentemente la menor se encuentra bien de salud; no obstante, deberá pasar por la revisión del médico legista.

“Está muy alegre de vernos. Se siente feliz de escuchar nuestra voz. […] Por ahora la hemos encontrado bien, de manera aparente, vamos a empezar el protocolo del médico legista. Va a reunirse con el especialista y en el transcurso de las horas vamos a dar mayor detalle”, acotó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Cómo fue posible identificar el paradero de la niña?

La familiar de la menor informó que fue posible hallar el paradero de su sobrina gracias a la tecnología de la Policía, la cual permitió rastrear el celular de Laynes Moncada.

“A través de la tecnología hemos dado con el paradero de mi sobrina. Básicamente la alta tecnología de la Policía, de la Dirincri. Debido a la presión de los medios de comunicación y nuestra familia hemos podido acceder a esa alta tecnología para que puedan rastrear el celular del sujeto”, manifestó.

En esa misma línea, la tía de la menor confirmó que el sujeto acusado de llevársela se encuentra detenido en la comisaría de Santa Clara.