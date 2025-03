Padres de bebé fallecida por suero fisiológico “defectuoso” presentan denuncia ante la Fiscalía: “Desde que le pusieron el suero, empezó a llorar”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La madre de la menor indicó que el personal de la clínica Sanna “no le brindó una atención inmediata cuando se encontraba convulsionando en” su “habitación”. | Fuente: RPP

La madre de la bebé de un año que falleció luego de que presuntamente se le aplicara el suero fisiológico de Medifarma, contó a RPP detalles sobre qué sucedió el fatídico 20 de marzo, día en el que ingresó a la clínica Sanna de San Borja con su pequeña debido a que continuaba presentando vómitos y otros síntomas.

“Yo adquirí un seguro con la Clínica Sanna para poder brindar una mejor atención a mi bebé. Cuando mi bebé persistía en este caso [con] los síntomas de diarrea y vómitos esporádicamente, porque el mismo jueves que yo la llevo solo en la mañana había vomitado. Cuando yo la llevo en la noche, el doctor me dice que mi bebé presentaba deshidratación y yo le reclamo porque ya el domingo nosotros la habíamos llevado por primera vez a emergencia y no le realizaron ningún análisis”, explicó la mujer.

Asimismo, la mamita indicó que, ante los reclamos, el médico que atendió a su bebé optó por realizarle exámenes médicos y colocarle suero para hidratarla. Además, relató que cuando le aplicaron la solución, la pequeña rompió en llanto.

“Cuando nosotros la llevamos el jueves 20 de marzo, a eso a las 7:30 aproximadamente, yo le reclamo al doctor porque no le brindaron o no le realizaron esos exámenes correspondientes y el doctor me dice que le van a realizar los exámenes, que le van a poner el suero. Es así que, a las 8, aproximadamente de la noche, a mi bebé le ponen el suero y a la par de ello también le toman las muestras de sangre. Desde que a mi bebé le ponen el suero, mi bebé empezó a llorar”, acotó.

En esa misma línea, la progenitora de la víctima contó que personal de la clínica le confirmó que a “su bebé le pusieron el suero defectuoso que se menciona en todos los medios”.

“La clínica se ha comunicado, pero solo a confirmarnos que el suero que, a mi bebé, lastimosamente, le aplicaron [fue] del lote que se encontraba defectuoso”, expresó.

Asimismo, la mujer negó que personal del Ministerio de Salud (Minsa) o Digemid se haya comunicado con ella y su esposo.

Padres presentaron denuncia ante la Fiscalía

La madre de la bebé anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía debido a que “su bebé” no recibió una atención médica oportuna cuando “se encontraba convulsionando en” su “habitación”, tras recibir el suero fisiológico observado por el Minsa.

“Nosotros hemos realizado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía. Lo que solicitamos es que se recaben las cámaras, porque a través de ellos también se van a poder confirmar que a mi bebé no le brindaron una atención inmediata cuando se encontraba convulsionando en la habitación. Ahí se puede verificar que pasó más de una hora todavía para que puedan trasladarla a UCI y que el personal no se encontraba capacitado para poder atender la emergencia de mi bebé”, concluyó.