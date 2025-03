Padre denuncia que su hija, ingresada por gripe, terminó con muerte cerebral tras recibir suero fisiológico en clínica

El padre de la joven Alejandra Landers Carpio, de 26 años, manifestó que los médicos le confirmaron que a su hija le aplicaron un suero que le causó vómitos y malestares. Además, informó que ya ha presentado una denuncia.

Alejandra Landers Carpio (26), una joven que iba a iniciar el último ciclo universitario de la carrera de Arquitectura, se encuentra con muerte cerebral en la Clínica Sanna de San Borja, luego de que los médicos le aplicaran, según afirma su padre, un suero fisiológico deficiente que sería del lote de Medifarma observado por el Minsa.

Tulio Landers, padre de la estudiante, declaró para RPP que su hija entró a este lugar el pasado martes 18 de marzo, por emergencias, debido a una gripe que padecía, porque ella es alérgica a los AINES (medicamentos que reducen la inflamación, el dolor, la fiebre y el enrojecimiento), así como a la codeína, es decir, a los analgésicos.

"Ella siempre ha estado en comunicación con su mamá y a las 9:17 [de ese día] ingresa al tópico. A partir de ese momento, después de unos 20 minutos, su madre se da cuenta que ella no le respondía los mensajes. Yo estaba de viaje, me llaman por teléfono y me avisan que mi hija estaba vomitando, por lo que necesitaban que alguien urgentemente vaya a la clínica", manifestó.

Landers indicó que el personal médico de la clínica tuvo una pésima atención para con su hija Alejandra, pues fue su esposa quien encontró a la joven en un muy mal estado.

"El martes, a raíz de la situación, nos dijeron que tenía muerte cerebral. Quiero indicar de que ya, a la luz de las noticias sobre este suero, que finalmente era un veneno... cuando ella entra a UCI el miércoles 19, ya estaba con ese diagnóstico. Ese mismo martes nos confirmaron [que le aplicaron el suero]", añadió.

El padre de la joven anunció que ya presentó, a través de su abogado, una denuncia formal contra la clínica por lo sucedido a su hija.

"Hemos interpuesto denuncia. Cuando lo contacten [a mi abogado], él les aclarará cuál es toda la parte legal que está manejando. Nosotros exigimos la verdad: ¿qué pasó entre esas 9:17 del [martes] 18 hasta las 11:25 donde su mamá llega. En esa hora y 40 minutos no sabemos lo que ha sucedido. Para que su mamá la encuentre en ese estado pensamos, y era evidente, de que no habido un buen monitoreo del personal médico", sostuvo.

Investigan a Medifarma

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Luis Kanashiro, representante general y director técnico de la empresa Medifarma S.A., así como al gerente general Luis Rengifo, por el presunto delito de falsificación, contaminación y adulteración de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, en perjuicio del Estado.

La investigación se da tras reportarse efectos adversos en pacientes que recibieron suero fisiológico de Medifarma, el cual había sido identificado como sospechoso por el Minsa. Incluso, la muerte de al menos tres personas está presuntamente relacionada con la aplicación de este producto.