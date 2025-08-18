Pareja de peruana hallada muerta en EE.UU. sigue con paradero desconocido, tras haber estado intervenido en comisaría

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sheylla Gutiérrez Rosillo, la ciudadana peruana que desapareció el último 9 de agosto en EE.UU., fue hallada muerta en ese país, según confirmaron sus familiares a RPP. Aunque los deudos han optado por el hermetismo para no afectar las investigaciones del caso, sí han señalado a quien fuera esposo de Sheylla, Jossimar Cabrera, como sospechoso de homicidio.

La pareja radicaba en el Estado de California desde 2023 junto a sus 3 hijos de 9, 5 y 3 años. Sin embargo, la familia relata que Cabrera maltrataba constantemente a Sheylla, incluso desde antes de empezar a vivir en el país norteamericano, a donde llegaron en busca de un mejor futuro.

El último sábado, por gestiones de la Cancillería, los tres menores fueron repatriados en un vuelo comercial proveniente de Ciudad de México. Personal de Torre Tagle llegó hasta el aeropuerto Jorge Chávez para recibir a los niños, que llegaron junto a Jossimar Cabrera. Este fue intervenido por agentes policiales y trasladado a la comisaría del Callao.

Sin embargo, debido a que no había orden de detención en su contra, fue liberado tras unas horas. Desde entonces, se encuentra con paradero desconocido.

“No puede ser posible que él esté libre. Y él lo negaba. Miren cómo han encontrado el cuerpo de mi sobrina, de mi ahijada”, señaló una tía de la víctima a nuestro medio, al tiempo que exigió la pronta captura del sospechoso.

Al respecto, RPP conversó con Roberto Robles, abogado de Jossimar Cabrera, quien indicó que su patrocinado se declara inocente de cualquier sospecha y que, hasta el momento, no existe ninguna investigación abierta contra él en nuestro país.

"Mientras no haya una investigación, no podemos brindar un tema de estrategia de defensa. No hay unos hechos, no hay una imputación concreta que diga que mi patrocinado es el autor. Es un sospechoso que estamos viendo a nivel nacional por las noticias. Simple sospechoso. Puede haber otra persona, inclusive", aseguró.

MIMP: Hijos de Sheylla Gutiérrez están con su familia materna

La ministra de la Mujer Fanny Montellanos informó ayer, domingo, que los hijos de Sheylla Gutiérrez llegaron al Perú repatriados de Estados Unidos y que ya se encuentran con sus abuelos maternos. Añadió que los menores pasarán por diversos exámenes.

“Hemos coordinado para que los niños pasen por los diferentes exámenes que hay, sobre todo el psicológico en nuestra Unidad de Protección Especial. Ahora, los niños ya están con la familia, con los abuelos maternos”, sostuvo.

Montellanos indicó que también se viene gestionando junto a Cancillería para lograr la repatriación del cuerpo de la joven madre, hallado en el Estado de Californía.

“Estamos con ellos desde el primer momento, desde que nos enteramos hemos tomado contacto con la familia y en este momento hay una acción articulada con la Cancillería para la repatriación del cuerpo”, indicó.

No obstante, el abogado de Jossimar Cabrera, padre de los menores, dijo que su defendido buscará la tenencia de los niños.

"Esta defensa buscará los mecanismos y las instituciones correspondientes para solicitar la tenencia hacia los menores", aseguró.

Víctima habría asegurado a su madre que iba a denunciar a su pareja

Helga Rosillo, madre de la víctima, indicó a Latina que horas antes de desaparecer, Sheyla le aseguró, a través de una videollamada, que iba a denunciar a su pareja, pues ya estaba cansada de sus constantes maltratos. Incluso, el sujeto habría agredido al menor de sus hijos.

"Ella me contaba que Jossimar Cabrera Cornejo le pegaba, la maltrataba e incluso le había pegado a mi último nieto, es el menor de 3 años, le había tirado una cachetada", señaló.

La madre indicó que, en el transcurso de la llamada, pudo ver que Cabrera Cornejo escuchaba la conversación con una visible expresión de enojo. "No dijo nada, pero la miró con una expresión feroz", aseguró. Además, dijo que lo escuchó decir: "no presentes una denuncia, me harás daño".

Ese mismo día, Helga dijo que recibió una segunda llamada de su hija donde le indicó que se encontraba bien y que iba a llevar a los niños al parque. Fue la última vez que tuvo comunicación con ella. Al día siguiente, no le respondía las llamadas. Ante ello, la madre se comunicó con la pareja de su hija, quien le habría indicado, a través de un mensaje de texto, que ella había sido detenida en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. durante una cita programada.

"Yo la llamo a mi hija y no me contesta. Yo he hablado con Jossimar el domingo y me ha dicho que Migraciones se ha llevado a mi hija”, sostuvo.

Sin embargo, Helga manifestó sus sospechas de esta versión porque dicha oficina estatal no tiene servicio los domingos y porque su hija tenía una cita programada recién para septiembre.

Cabe destacar que la familia vivía en un condominio del Estado de California desde 2023, aunque las agresiones habrían comenzado mucho antes. En 2017, Jossimar Cabrera ya había sido denunciado ante la Policía por Sheyla dado que este la golpeó delante de su hijo.

Videos de cámaras de seguridad en los exteriores del referido condominio, a las cuales tuvo acceso RPP, muestran al sospechoso cargando un bulto envuelto en sábanas el día de la desaparición de Sheyla. Esto podría servir como un elemento clave para las investigaciones de las autoridades. Además, vecinos del lugar donde vivía la pareja indicaron que habían escuchado gritos ese día.

Sobre esto, Roberto Robles, abogado del sospechoso, cuestionó la validez del video pues dijo que no tiene fecha ni hora. Incluso, cuestionó que quien aparece en las imágenes sea su patrocinado.

"Es un video [que] no tiene fecha ni hora cierta. Dos, ese video no precisa la cara de mi patrocinado. Similar, sí, pero no igual. Ante ello, tenemos que pasar por una pericia antropológica. Y tres, ese video es cortado", indicó.

Finalmente, confirmó que Cabrera continúa en el Perú y señaló que se someterá a los requerimientos de las investigaciones, tanto en nuestro país, como en EE.UU.

"Probablemente, la investigación sea en Estados Unidos y a él le soliciten que acuda para ciertos actos de investigación en el cual mi patrocinado va a acudir. Ante cualquier notificación, él va a acudir [...] Él se encuentra en nuestro país, él va a colaborar con las investigaciones [...] Ante cualquier notificación, él va a acudir, así sea a nivel nacional o al extranjero", puntualizó.